Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artarak 46.396,12 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,42 artışla 6.556,56 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,7 artarak 21.742,79 puana yükseldi.

Orta Doğu'da süren ABD/İsrail-İran savaşına ilişkin haber akışı yakından takip edilirken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının yakında sona erebileceğini ima eden açıklamaları piyasalardaki iyimserliği destekledi.

Beyaz Saray'da dün basın mensuplarının İran ile ilgili sorularını yanıtlayan Trump, İran savaşını ne zaman bitireceği sorusuna, "Sanırım iki ya da üç hafta içinde. Sonra oradan çekileceğiz." yanıtını vermişti.

Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "İran'ın yeni rejiminin liderinin kendisinden ateşkes istediğini" savunarak, bunu "Hürmüz Boğazı açıldıktan sonra değerlendireceklerini" belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye saatiyle 04.00'te yapması beklenen İran'a ilişkin ulusa sesleniş konuşması da yakından izlenecek.

Orta Doğu'da çatışmaların başlamasından bu yana yükseliş eğiliminde olan petrol fiyatlarında ise gerileme görüldü.

Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 2,04 azalışla 101,9 dolara düştü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 1,03 azalarak 100,3 dolara indi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi yayımlanan veriler ülkede özel sektör istihdamının martta beklenenden fazla arttığını gösterdi.

ADP Araştırma Enstitüsünün yayımladığı rapora göre, ABD'de özel sektör istihdamı martta 62 bin kişiyle beklentilerin üzerinde arttı.

Ülkede perakende satışlar da şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.