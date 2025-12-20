Avrupa’da emeklilere en yüksek maaş ödeyen ülke Lüksemburg oldu. Lüksemburg’da yıllık ortalama emekli maaşı 31.385 euro seviyesinde bulunuyor.

Ülkeyi yüksek refah düzeyiyle bilinen Norveç ve Danimarka izliyor. Bu ülkelerde yıllık emekli maaşları 30 bin euro bandının üzerinde seyrediyor.

İskandinav ülkeleri genel olarak Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde emekli maaşı sunarken, güçlü sosyal güvenlik sistemleri ve yüksek prim gelirleri bu tabloyu destekliyor.

AVRUPA’DA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Araştırmaya göre Avrupa’da en düşük emekli maaşı ise Türkiye’de bulunuyor. Türkiye’de yıllık ortalama emekli maaşı 2.942 euro seviyesinde kaldı. Türkiye’yi Bosna-Hersek (3.041 euro) ve Sırbistan (3.486 euro) takip etti.

Avrupa Birliği ülkeleri içinde ise en düşük emekli maaşı Bulgaristan’da görülürken, yıllık ortalama gelir 3.611 euro olarak hesaplandı.

AVRUPA ORTALAMASIYLA FARK AÇILIYOR

Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği genelinde yıllık ortalama emekli maaşı 16.138 euro seviyesinde bulunuyor.

Buna göre Türkiye’deki emekli maaşı, AB ortalamasının yaklaşık beşte biri düzeyinde kalıyor.

Uzmanlar, ülkeler arasındaki bu farkın ekonomik büyüklük, prim ödeme süresi, sosyal güvenlik sistemi yapısı ve yaşam maliyetleriyle doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekiyor.