Şirket açıklamasında, ana faaliyet alanı olan LPG ticareti ve taşımacılığı kapsamında tedarik zincirine ilave katma değer sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. Bu doğrultuda, VLGC (very large gas carrier) sınıfında, çift yakıt sistemine sahip bir LPG gemisinin satın alınmasına karar verildiği ifade edildi.

GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Yeni LPG gemisi için Güney Kore merkezli HD Hyundai Samho Co., Ltd. ile gemi inşa sözleşmesi imzalandığı bildirildi. Geminin, Aygaz tarafından veya şirketin doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde 100 payına sahip olduğu bir bağlı ortaklık aracılığıyla satın alınmasının planlandığı açıklandı. Toplam alım bedelinin 119 milyon dolar olduğu belirtildi.

ÖDEME TAKVİMİ VE TESLİMAT

Söz konusu alım bedelinin, çoğunluğu 2028 yılının ikinci çeyreğinde planlanan teslimat öncesinde olmak üzere taksitler halinde ödeneceği kaydedildi. Ayrıca üretici firma ile 12 Aralık 2025 tarihinde imzalanan niyet mektubunun, müzakere sürecinde şirket menfaatlerinin korunması amacıyla kamuya açıklanmasının ertelendiği bilgisi paylaşıldı.