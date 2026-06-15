Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı sanayi üretim verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen sanayi üretiminde yıllık bazda güçlü artış kaydedildiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin nisan ayında yıllık yüzde 6 arttığını belirterek, "Böylece ocak-nisan dönemindeki yıllık artış yüzde 1,3 gerçekleşti." dedi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRETİMDE ÇİFT HANELİ BÜYÜME

Şimşek, yılın ilk dört ayında sermaye malı üretiminde ve yüksek teknolojili sektörlerde kaydedilen artışa da dikkat çekti.

Paylaşımında, "Bu dönemde sermaye malı üretimi yıllık yüzde 8,2 artarken, orta-yüksek teknolojili ve yüksek teknolojili üretimdeki artış sırasıyla yüzde 7,1 ve yüzde 14,6 oldu." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL BİR ÜRETİM MERKEZİ HALİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Şimşek, üretim ve yatırımı destekleyen politikaların devam edeceğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Yüksek katma değerli yatırım ve üretimi teşvik eden politikalarımızla Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz."