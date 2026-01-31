"Her damlası kıymetli olan suyumuzu daha verimli kullanmak, yarınlarımıza güvenle aktarmak için hepimize büyük sorumluluk düşüyor"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Su Verimliliği Seferberliği"nin 3 yaşında olduğunu belirterek, suyu daha verimli kullanmak ve yarınlara güvenle aktarmak için herkese büyük sorumluluk düştüğünü bildirdi.

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Suyu korumanın artık tercih değil, ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Suda Sıfır Kayıp" anlayışıyla 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği"nin 3 yaşında olduğunu kaydetti.

Yumaklı, "Her damlası kıymetli olan suyumuzu daha verimli kullanmak, yarınlarımıza güvenle aktarmak için hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Gelin hep birlikte bu seferberliğe siz de ortak olun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sevgül Kolyiğit tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNER4 Şubat 2026 Motorin, Otogaz ve Benzin’e Büyük Zam Geliyor! İşte Zamlı Fiyat Listesi4 Şubat 2026 Motorin, Otogaz ve Benzin’e Büyük Zam Geliyor! İşte Zamlı Fiyat Listesi
PARTNERTOKİ 2026 Kura Takvimi Netleşti! 2-8 Şubat’ta Kura Çekimi Yapılacak İllerTOKİ 2026 Kura Takvimi Netleşti! 2-8 Şubat’ta Kura Çekimi Yapılacak İller