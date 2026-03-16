Yabancı yatırımcıların işlemlerinde öncü kabul edilen Bank of America, haftaya satıcılı bir seyirle başladı. Kurumun öğle saatleri itibarıyla toplam net hacmi -2.992.130.479 TL (yaklaşık 3 milyar TL net satıcı) olarak verilere yansıdı.

BANK OF AMERİCA’NIN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

TSI 13.13 itibarıyla BofA, haftanın ilk gününde özellikle endeks üzerinde ağırlığı yüksek olan dev sanayi ve perakende hisselerinde çıkış yaptı:

THYAO (Türk Hava Yolları): -288.473.078 TL (Maliyet: 289,71 TL)

ASELS (Aselsan): -265.673.766 TL (Maliyet: 321,70 TL)

BIMAS (BİM Birleşik Mağazalar): -212.619.894 TL (Maliyet: 689,98 TL)

KCHOL (Koç Holding): -174.077.950 TL

TUPRS (Tüpraş): -163.146.978 TL

Hacmin büyük bir kısmını oluşturan "Diğer" kategorisindeki satışlar ise -2,75 milyar TL ile toplam satışların %71,42’sini temsil ediyor.

BANK OF AMERİCA’NIN ALIM YÖNÜNDE TERCİH ETTİĞİ HİSSELER

Endeksteki düşüşe rağmen BofA tarafında alım gören hisseler şunlar oldu:

KTLEV (Katılımevim): 168.163.274 TL (Maliyet: 58,34 TL)

MANAS (Manas Enerji): 154.862.388 TL (Maliyet: 22,01 TL)

KRDMB (Kardemir B): 60.375.961 TL (Maliyet: 48,28 TL)

HEDEF (Hedef Holding): 32.634.478 TL

IEYHO (Işıklar Enerji Yapı Hol.): 26.773.105 TL

