Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın Adli Tıp Kurumu'nda verdiği saç örneği testinde uyuşturucu madde (kokain) tespit edildiği yönündeki gelişme gündemdeki yerini korurken, yeni bir tartışma başladı.

Bazı medya organları ve sosyal medya hesaplarında, Saran'ın bağımsız bir laboratuvara yaptırdığı testlerin negatif (temiz) çıktığı iddia edildi.

Bu iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, spekülasyonların önüne geçmek amacıyla yazılı bir açıklama yaparak soruşturma dosyasındaki son durumu paylaştı.

"DOSYAYA ULAŞAN YENİ BİR RAPOR YOK"

Başsavcılık, kamuoyuna yansıyan "temiz rapor" haberlerinin aksine, soruşturma dosyasına henüz dışarıdan alınmış herhangi bir raporun sunulmadığını vurguladı. Hukuki süreçte geçerli olan tek belgenin resmi makamlarca hazırlanan rapor olduğu hatırlatıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli Saadettin Saran hakkında bazı basın yayın ve sosyal medya hesaplarından, mezkur şüpheliye ait biyolojik materyal inceleme sonuçlarına ilişkin 'Özel laboratuvar inceleme sonuçları temiz çıktı' şeklinde haberler çıktığı görülmüş ise de; ilgili soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmamaktadır."

TEK RESMİ BELGE: ADLİ TIP RAPORU

Savcılık, soruşturmanın seyrini değiştirecek başka bir belgenin şu an için mevcut olmadığını belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Soruşturma dosyasında şüpheliye ait biyolojik materyal incelemesine dair tek rapor, kanuni ve resmi bilirkişi olan Adli Tıp Kurumu’nun hazırlamış olduğu rapordur."