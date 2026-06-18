İngiltere Merkez Bankası (BoE), Haziran ayı toplantısında politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 3,75 seviyesinde sabit bıraktı. Karar, Para Politikası Komitesi'nde 2'ye karşı 7 oyla alındı.

Karar metninde, enflasyonla mücadele konusunda gerektiğinde harekete geçmeye hazır olunduğu mesajı verilirken, petrol fiyatlarındaki son düşüşün olumlu bir gelişme olarak değerlendirildiği belirtildi.

İKİ ÜYEDEN FAİZ ARTIŞI TALEBİ

Para Politikası Komitesi'nde yer alan iki politika yapıcı, fiyat görünümündeki oynaklık ve enflasyonun kalıcılığına ilişkin endişeler nedeniyle politika faizinin derhal 25 baz puan artırılması yönünde oy kullandı.

Böylece faiz oranı sabit tutulsa da kurul içinde sıkı para politikası yönünde görüş bildiren üyelerin bulunduğu görüldü.

ENFLASYON TAHMİNİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

İngiltere Merkez Bankası, yılın dördüncü çeyreğinde enflasyonun ulaşacağı zirve seviyeye ilişkin tahminini de güncelledi.

Banka, daha önce Nisan ayında yüzde 3,6 olarak öngördüğü yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 3,25 seviyesine indirdi.

"PETROLDEKİ DÜŞÜŞ CESARET VERİCİ"

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, karar sonrası yaptığı yazılı açıklamada enerji fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bailey, "Petrol fiyatlarının son günlerde düştüğünü ve bunun cesaret verici olduğunu" belirterek, "Ancak durum öngörülemez olmaya devam ediyor ve enerji fiyatlarının uzun süre yüksek kalma riski açıkça mevcut" ifadelerini kullandı.

GÖZLER ENFLASYON VE ORTA DOĞU'DA

İngiltere'de enflasyon yüzde 2,8 ile Merkez Bankası'nın yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Banka bir yandan yüksek enflasyonu kontrol altına almaya çalışırken, diğer yandan zayıf büyüme ve artan işsizlik riskleri arasında denge kurmaya çalışıyor.

Karar metninde ayrıca talep ve iş gücü piyasasındaki zayıflığın enflasyon üzerindeki ikincil etkileri azaltmasının beklendiği ifade edildi.

İngiltere Merkez Bankası, İran ile ABD arasında sağlanan 60 günlük ateşkesin geleceğine ilişkin belirsizlik nedeniyle Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğini ve orta vadede enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşmasını sağlamak için gerektiğinde harekete geçmeye hazır olduğunu yineledi.