1 Mayıs 2026 itibarıyla güncellenen fiyat listesine göre; motorin fiyatları 70 TL barajının üzerinde kalırken, benzin ve LPG fiyatları da rekor seviyelerdeki yerini koruyor.

AKARYAKIT ÜZERİNDEKİ BASKI SÜRÜYOR

Özellikle son dönemde peş peşe gelen ÖTV zamları ve dövizdeki oynaklık, sürücülerin en büyük gider kalemi olan akaryakıt üzerinde büyük bir yük oluşturdu. Küresel enerji piyasalarındaki belirsizlikler, Türkiye'deki pompa fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ (1 MAYIS 2026)

İşte Türkiye’nin üç büyük ilinde geçerli olan güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 63,74 TL

Motorin: 71,64 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 63,60 TL

Motorin: 71,50 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara

Benzin: 64,71 TL

Motorin: 72,76 TL

LPG: 34,87 TL

İzmir

Benzin: 64,99 TL

Motorin: 73,03 TL

LPG: 34,79 TL

Kaynak: Dünya