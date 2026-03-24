Brent petrolün seyri ve vergi düzenlemeleriyle birlikte şekillenen yeni tabloda, özellikle motorin grubundaki yüksek artış dikkat çekiyor.

Yapılan son düzenlemelerle birlikte, akaryakıt ürünlerindeki fiyat değişimi şu şekilde gerçekleşti:

• Benzin: Litre fiyatına 1,00 TL zam yapıldı.

• Motorin (Mazot): Litre fiyatına tam 6,58 TL zam yansıdı.

• LPG (Otogaz): Döviz kuruna bağlı olarak bölgesel fiyat değişimleri sürüyor.

Motorin grubuna gelen yaklaşık 6,50 TL'lik artış, taşımacılık ve lojistik sektöründe maliyetlerin yükselmesine neden olabileceği için piyasalar tarafından endişeyle takip ediliyor.

24 MART 2026 GÜNCEL POMPA FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 63.01 TL

Motorin litre fiyatı: 77.68 TL

LPG litre fiyatı: 30.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 62.87 TL

Motorin litre fiyatı: 77.54 TL

LPG litre fiyatı: 29.89 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.99 TL

Motorin litre fiyatı: 78.82 TL

LPG litre fiyatı: 30.37 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 64.26 TL

Motorin litre fiyatı: 79.09 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL