Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlilik ve küresel petrol piyasasındaki dalgalanmalar, pompa fiyatlarına doğrudan yansıdı. 24 Mart 2026 Salı günü itibarıyla ulaşım maliyetlerini doğrudan etkileyecek olan yeni fiyat tarifesi yürürlüğe girdi.

Brent petrolün seyri ve vergi düzenlemeleriyle birlikte şekillenen yeni tabloda, özellikle motorin grubundaki yüksek artış dikkat çekiyor.

Yapılan son düzenlemelerle birlikte, akaryakıt ürünlerindeki fiyat değişimi şu şekilde gerçekleşti:

• Benzin: Litre fiyatına 1,00 TL zam yapıldı.
• Motorin (Mazot): Litre fiyatına tam 6,58 TL zam yansıdı.
• LPG (Otogaz): Döviz kuruna bağlı olarak bölgesel fiyat değişimleri sürüyor.

Motorin grubuna gelen yaklaşık 6,50 TL'lik artış, taşımacılık ve lojistik sektöründe maliyetlerin yükselmesine neden olabileceği için piyasalar tarafından endişeyle takip ediliyor.

24 MART 2026 GÜNCEL POMPA FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 63.01 TL
Motorin litre fiyatı: 77.68 TL
LPG litre fiyatı: 30.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 62.87 TL
Motorin litre fiyatı: 77.54 TL
LPG litre fiyatı: 29.89 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.99 TL
Motorin litre fiyatı: 78.82 TL
LPG litre fiyatı: 30.37 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 64.26 TL
Motorin litre fiyatı: 79.09 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 77.67
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.98
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 46.13
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 62.39
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 47.86
Gazyağı 94.48
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERAsya borsaları pozitif seyrediyorAsya borsaları pozitif seyrediyor
PARTNERSEDAŞ şebeke güvenliğini artırmak amacıyla planlı bakım çalışmalarını sürdürüyorSEDAŞ şebeke güvenliğini artırmak amacıyla planlı bakım çalışmalarını sürdürüyor