KuveytTürk Yatırım, yayımladığı raporla birlikte BİM hisse senedi için daha önce belirlediği 813,00 TL HEDEF fiyatını koruduğunu açıkladı. Kurum, hisse için "Al" tavsiyesini sürdürürken, şirkete model portföyünde yer vermeye devam etti.

YÜKSEK PRİM POTANSİYELİ DİKKAT ÇEKİYOR

Hissenin mevcut işlem fiyatı ile aracı kurumun belirlediği hedef fiyat arasındaki fark, yatırımcılar için ciddi bir getiri imkanına işaret ediyor:

Hisse Kodu: BIMAS

Son Fiyat: 556,00 TL

Hedef Fiyat: 813,00 TL

Beklenen Prim Potansiyeli: Yüzde 46,22

Açıklama Tarihi: 5 Ocak 2026

KuveytTürk Yatırım'ın analizinde, perakende sektöründeki güçlü seyir ve şirketin operasyonel verimliliğinin bu beklentide etkili olduğu vurgulanıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.