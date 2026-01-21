Gıda perakendesinin LIDER ismi BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., güçlü finansal yapısı ve büyüme stratejileriyle analiz raporlarında zirvedeki yerini koruyor. İnfo Yatırım, şirketin hem mevcut operasyonlarını hem de finansal teknoloji alanındaki yeni hamlelerini değerlendirerek BIMAS hissesi için beklediği rakamı yükseltti.

Hedef fiyat 849 TL’ye çıktı

İnfo Yatırım tarafından yayınlanan analiz notuna göre, BİM için daha önce 823 TL olarak belirlenen hedef fiyat, 849 TL seviyesine revize edildi. Bu yeni hedef, hissenin mevcut işlem fiyatı üzerinden yaklaşık yüzde 48'lik bir getiri potansiyeli sunduğuna işaret ediyor.

BİM’i uçuran 3 kritik faktör Analistler, bu yükseliş beklentisinin arkasında yatan temel nedenleri şöyle sıralıyor:

Enflasyon ve Alım Gücü: Yüksek enflasyon dönemlerinde tüketicilerin indirim marketlerine (hard-discount) yönelmesi, BİM’in pazar payını ve işlem hacmini artırıyor.

FİLE ve Küresel Büyüme: Şirketin üst gelir grubuna hitap eden FİLE marketlerindeki başarısı ile Fas ve Mısır gibi yurt dışı operasyonlarındaki kararlılığı, gelir kalemlerini çeşitlendiriyor.

Finansal Ekosistem Hamlesi: BİM'in sadece bir market zinciri olmanın ötesine geçerek katılım bankası kurma çalışmaları ve sigortacılık alanındaki adımları, şirketi stratejik bir finansal güç haline getiriyor.

POS maliyetlerinde düşüş dopingi

Merkez Bankası’nın POS komisyon oranlarında yaptığı düzenleme de perakende sektörüne nefes aldırdı. Azalan komisyon maliyetlerinin, BİM gibi devasa işlem hacmine sahip şirketlerin operasyonel verimliliğine doğrudan ve olumlu yansıması bekleniyor. BIMAS, BIST 30 endeksinde ağırlığı en yüksek hisselerden biri olması nedeniyle endeksin genel gidişatı üzerinde de belirleyici bir role sahip. Analistler, perakende sektörünün defansif yapısı gereği piyasadaki dalgalanmalara karşı daha dayanıklı olduğunu, ancak hedef fiyatların orta vadeli projeksiyonlar olduğunu hatırlatıyor.