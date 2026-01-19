Borsa İstanbul’da işlem gören BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) hisseleri, haftanın ilk işlem gününde belirgin bir satış baskısıyla karşılaştı. Gün içinde hızlanan satışlarla birlikte hisse yaklaşık %3 civarında değer kaybederken, düşüşte şirketten gelen özel bir olumsuz haber akışı olmaması dikkat çekti.

Piyasa kaynaklarına göre BIMAS’taki geri çekilmede, genel endeks zayıflığı, perakende hisselerine gelen satışlar ve teknik düzeltme hareketi öne çıktı. Son dönemde yükseliş denemelerinde zorlanan hissede, kısa vadeli direnç seviyelerinin aşılamaması sonrası kâr realizasyonu ve stop-loss satışlarının devreye girdiği ifade ediliyor.

Özellikle seansın ikinci yarısında artan işlem hacmiyle birlikte satışların hızlandığı, bunun da düşüşü derinleştirdiği görülüyor. Borsa genelinde savunma hisseleri dışında birçok sektörde benzer geri çekilmeler yaşanırken, BIMAS da bu dalgadan olumsuz etkilenen hisseler arasında yer aldı.

Analistler, mevcut fiyat hareketinin şirketin temel dinamiklerinden ziyade kısa vadeli piyasa ve teknik faktörlerden kaynaklandığını belirtiyor. Şu ana kadar BİM cephesinden kâr görünümünü, operasyonları veya beklentileri bozacak yeni bir KAP açıklaması bulunmuyor.

Teknik görünümde ise yatırımcıların gözü, hissede kısa vadeli destek bölgelerinde. Bu seviyelerin korunup korunamayacağı, önümüzdeki günlerde BIMAS’ın yönü açısından belirleyici olacak.