Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2022/10–11 vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle vergi idaresi tarafından toplam 10.924.734,62 TL tutarında KDV ve bu tutara bağlı vergi ziyaı cezası içeren ihbarnamenin şirkete tebliğ edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca:



Tebligata konu işlemlerle ilgili tüm yasal hakların kullanılacağı,

Mevcut aşamada herhangi bir ödeme yapılmadığı,

Konuya ilişkin gelişmelerin özel durum açıklamalarıyla kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılacağı ifade edildi.

Şirketten Yatırımcılara Mesaj

Bak Ambalaj, sürecin hukuki boyutunun takip edildiğini ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli itiraz ve başvuru yollarının değerlendirileceğini vurguladı.