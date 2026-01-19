Europower Enerji (EUPWR) hisselerinde 2026 yılına girilirken hem bilanço tarafındaki toparlanma hem de teknik göstergelerdeki görünüm dikkat çekiyor. Son açıklanan finansallar, şirketin kârlılıkta yeniden ivme kazandığını ortaya koyarken, teknik tarafta hissede yukarı yönlü trendin sürdüğü ancak kısa vadede aşırı alım bölgesine girildiği görülüyor.
Europower Bilançosu: Net Kâr Sert Arttı, Marjlar Toparlandı
Europower Enerji, 2025/09 döneminde 633 milyon TL net kâr açıkladı. Net kâr, bir önceki yılın aynı dönemine göre %238’in üzerinde artış gösterdi.
Aynı dönemde:
Net satışlar: 7,84 milyar TL
Esas faaliyet kârı: 1,34 milyar TL
FAVÖK: yaklaşık 1,03 milyar TL
FAVÖK marjı: %20’nin üzerine çıktı
Özsermaye: yıllık bazda %44’ten fazla büyüdü
Özellikle son çeyrekte hem FAVÖK tarafında hem de net kârda yaşanan güçlü artış, şirketin operasyonel kârlılıkta yeniden ivme yakaladığını gösteriyor.
Değerleme Görünümü: Sektör Ortalamalarına Yakın
Ocak 2026 itibarıyla Europower’ın öne çıkan bazı çarpanları şu şekilde:
PD/DD: 2,55
F/K: 38,7
FD/FAVÖK: 16,8
Piyasa değeri: yaklaşık 25,9 milyar TL
Şirket, defter değeri ve firma değeri çarpanları açısından sektör ortalamalarına yakın seviyelerde fiyatlanırken, yükselen kârlılığın sürdürülebilirliği değerleme açısından kritik unsur olarak öne çıkıyor.
Göstergeler Ne Diyor?
Teknik indikatörler hissede ana trendin yukarı olduğunu ancak kısa vadede yorulma sinyallerinin arttığını gösteriyor:
RSI (14): Aşırı alım bölgesinde, aşağı yönlü
Momentum: Aşırı alım bölgesinden aşağı dönüyor
MACD: Sıfır çizgisinin üzerinde, pozitif görünüm sürüyor
İşlem hacmi son günlerde ortalamaların altında kalırken, bu durum yükselişlerin hacim desteğinde zayıflama yaşadığını gösteriyor.
Yatırım tavsiyesi değildir.