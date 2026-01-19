Europower Bilançosu: Net Kâr Sert Arttı, Marjlar Toparlandı

Europower Enerji, 2025/09 döneminde 633 milyon TL net kâr açıkladı. Net kâr, bir önceki yılın aynı dönemine göre %238’in üzerinde artış gösterdi.

Aynı dönemde:

Net satışlar: 7,84 milyar TL

Esas faaliyet kârı: 1,34 milyar TL

FAVÖK: yaklaşık 1,03 milyar TL

FAVÖK marjı: %20’nin üzerine çıktı

Özsermaye: yıllık bazda %44’ten fazla büyüdü

Özellikle son çeyrekte hem FAVÖK tarafında hem de net kârda yaşanan güçlü artış, şirketin operasyonel kârlılıkta yeniden ivme yakaladığını gösteriyor.

Değerleme Görünümü: Sektör Ortalamalarına Yakın

Ocak 2026 itibarıyla Europower’ın öne çıkan bazı çarpanları şu şekilde:

PD/DD: 2,55

F/K: 38,7

FD/FAVÖK: 16,8

Piyasa değeri: yaklaşık 25,9 milyar TL

Şirket, defter değeri ve firma değeri çarpanları açısından sektör ortalamalarına yakın seviyelerde fiyatlanırken, yükselen kârlılığın sürdürülebilirliği değerleme açısından kritik unsur olarak öne çıkıyor.

Göstergeler Ne Diyor?

Teknik indikatörler hissede ana trendin yukarı olduğunu ancak kısa vadede yorulma sinyallerinin arttığını gösteriyor:

RSI (14): Aşırı alım bölgesinde, aşağı yönlü

Momentum: Aşırı alım bölgesinden aşağı dönüyor

MACD: Sıfır çizgisinin üzerinde, pozitif görünüm sürüyor

İşlem hacmi son günlerde ortalamaların altında kalırken, bu durum yükselişlerin hacim desteğinde zayıflama yaşadığını gösteriyor.

Yatırım tavsiyesi değildir.