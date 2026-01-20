Türkiye Gazetesi'nde yer alan rapora göre, bu ayın başlarında yayımlanan bir raporda, Asus'un 2026 yılı boyunca yeni bir akıllı telefon tanıtmayacağı iddia edilmişti. Şirket, söz konusu iddiaları doğrulayarak akıllı telefon pazarından çekildiğini resmen açıkladı.

ASUS AKILLI TELEFON İŞİNDEN ÇEKİLİYOR

Asus Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, Taipei Nangang Fuar Merkezi'nde düzenlenen özel bir gala etkinliğinde yaptığı açıklamada, markanın 2026 yılında yeni bir akıllı telefon modeli çıkarmayacağını duyurdu.

Medyanın sorusu üzerine Shih,"Asus gelecekte yeni cep telefonu modelleri üretmeyecek" ifadelerini kullandı.

Shih'in açıklamasına göre Asus, bundan sonraki dönemde kaynaklarını ve Ar-Ge yatırımlarını kurumsal bilgisayarlar ile robotik sistemler ve akıllı gözlükler gibi fiziksel yapay zeka alanlarına yönlendirecek.

Buna karşın, halihazırda piyasada bulunan Asus telefonlar için bakım, yazılım güncellemeleri ve garanti hizmetlerinin sunulmaya devam edeceği belirtildi.

ASUS'UN GELİRİNDE GÜÇLÜ ARTIŞ

Jonney Shih, açıklamasında şirketin finansal performansına da değindi. Buna göre Asus, 2025 yılında 738,91 milyar Tayvan doları (yaklaşık 23,4 milyar dolar) gelir elde etti. Bu rakamın, 2024 yılına kıyasla yüzde 26'lık bir artışa işaret ettiği ifade edildi.

Özellikle yapay zeka sunucu iş kolunun yüzde 100 büyüme kaydederek şirket hedeflerinin üzerine çıktığı vurgulandı.

ASUS HANGİ BORSADA İŞLEM GÖRÜYOR?

Asus'un ana hisseleri Tayvan Menkul Kıymetler Borsası'nda (Taiwan Stock Exchange – TWSE) işlem görüyor. Şirketin borsadaki kodu 2357 olarak listeleniyor.