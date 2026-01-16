Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, 16 Ocak 2026 Cuma günü yatırımcılarına tarihi anlar yaşatıyor. Haftaya güçlü bir başlangıç yapan ve yükseliş kanalındaki hareketini koruyan endeks, haftalık kapanış öncesinde rekorlarını tazelemeye devam ediyor.

DAKİKALAR İÇİNDE YENİ ZİRVELER

Günün ilk yarısında 12.555,96 puana çıkarak ilk rekorunu kıran endeks, öğleden sonra alımların güçlenmesiyle yeni zirvelere ulaştı:

Saat 14:45 itibarıyla: Endeks, 12.610,94 puana yükselerek tarihi seviyesini güncelledi.

Saat 14:50 itibarıyla: Yükselişini sürdüren BIST 100, 12.616 puana çıkarak rekorunu bir kez daha tazeledi.

HAFTALIK PRİM YÜZDE 4’Ü AŞTI

Rekor seviyelerin ardından bir miktar dengelenme arayışına giren endeks, TSI 15:06 itibarıyla yüzde 1,1’lik yükselişle 12.593 puandan işlem görmeye devam ediyor. Bu hareketle birlikte BIST 100 endeksinin haftalık bazda yatırımcısına sağladığı prim oranı yüzde 4,23'e ulaştı.

