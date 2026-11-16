Cuma gününü 11.842,82 puandan tamamlayan endeks, 16 Kasım Pazartesi açılışında 34,05 puan (yüzde 0,29) düşüşle 11.808,77 puana gerilese de gelen alımlarla günün ilk yarısını yüzde 0,45 yükseliş ve 52,81 puan artışla 11.895,63 puandan tamamladı.

Günün ilk bölümünde en düşük 11.735,91, en yüksek 11.951,86 puanı gören BIST 100’de 62 hisse değer kazanırken, 36 hisse geriledi, 2 hisse ise yatay kaldı.

Sektör endeksleri arasında teknoloji endeksi yüzde 3,56’lık yükselişle pozitif ayrışırken; hizmetler endeksi yüzde 0,76, mali endeks yüzde 0,37 ve sanayi endeksi yüzde 0,33 prim yaptı.

Günün ilk yarısında işlem hacminde öne çıkan hisseler ise ASELSAN, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Tüpraş ve Astor Enerji oldu.

BANK OF AMERİCA’DAN 727,5 MİLYON LİRALIK NET SATIŞ

Endeksteki pozitif görünüme karşın piyasanın en aktif kurumlarından Bank of America (BofA), 16 Kasım 2026 saat 13.50 itibarıyla -727.547.497 TL net hacimle satış ağırlıklı bir tablo çizdi.

Kurumun net lot bazında en fazla alım ve satım yaptığı hisseler şu şekilde şekillendi:

BofA'nın En Çok Net Alım Yaptığı Hisseler (Lot Bazında)



• BTCIM: 9.534.060 net lot (Pay: Yüzde 7,38 | Ortalama Maliyet: 1,923 TL)

• MARTI: 7.544.115 net lot (Pay: Yüzde 5,84 | Ortalama Maliyet: 1,294 TL)

• INFO: 6.706.547 net lot (Pay: Yüzde 5,19 | Ortalama Maliyet: 0,928 TL)

• VAKFN: 5.437.969 net lot (Pay: Yüzde 4,21 | Ortalama Maliyet: 0,860 TL)

• TSPOR: 5.405.819 net lot (Pay: Yüzde 4,18 | Ortalama Maliyet: 0,752 TL)

Kurumun toplam alımlarının yüzde 73,19'luk (94.551.598 lot) kısmı ise "diğer" hisselerde gerçekleşti.

BofA'nın En Çok Net Satım Yaptığı Hisseler (Lot Bazında)



• CANTE: -7.486.771 net lot (Pay: Yüzde 6,28 | Ortalama Maliyet: 1,003 TL)

• GENIL: -6.441.014 net lot (Pay: Yüzde 5,40 | Ortalama Maliyet: 5,041 TL)

• PSGYO: -4.881.840 net lot (Pay: Yüzde 4,09 | Ortalama Maliyet: 1,603 TL)

• MAGEN: -3.891.883 net lot (Pay: Yüzde 3,26 | Ortalama Maliyet: 7,372 TL)

• EREGL: -3.805.933 net lot (Pay: Yüzde 3,19 | Ortalama Maliyet: 32,457 TL)

Satış tarafındaki işlemlerin yüzde 77,77’sini (-92.708.033 lot) ise liste dışındaki diğer pay senetleri oluşturdu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.