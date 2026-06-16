Orta Doğu'da açıklanan ateşkes, kripto para piyasalarında güçlü bir yükselişi beraberinde getirdi. Bitcoin 66 bin 837 dolara kadar yükselerek son iki haftanın en yüksek seviyesini görürken, Ethereum ve XRP'de de dikkat çeken değer artışları yaşandı. Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizliğin azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüş, yatırımcıların risk iştahını artırdı.

BITCOIN SON İKİ HAFTANIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Kripto para piyasası, Orta Doğu'da pazar günü duyurulan ateşkesin ardından haftaya pozitif başladı. Piyasanın lider kripto para birimi Bitcoin, 66 bin 837 dolara yükselerek son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin daha sonra bir miktar geri çekilerek 65 bin 996 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam etti.

ALTCOINLERDE YÜKSELİŞ DAHA GÜÇLÜ OLDU

Piyasadaki toparlanma yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Ethereum yüzde 7,24 değer kazanırken, XRP'deki yükseliş yüzde 9,37 olarak gerçekleşti.

Son haftalarda satış baskısı altında kalan altcoinlerde görülen güçlü toparlanma, yatırımcıların yeniden riskli varlıklara yönelmeye başladığına işaret etti.

ATEŞKES BELİRSİZLİĞİ AZALTTI

Son aylarda ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve olası bir barış anlaşmasına ilişkin çelişkili açıklamalar piyasalarda tedirginlik yaratıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmanın yakın olduğuna yönelik açıklamalarına karşın İran yönetimi zaman zaman bu iddiaları reddetmişti. Tarafların ateşkesin yürürlükte olduğu ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı konusunda uzlaşması, küresel piyasalardaki belirsizliği önemli ölçüde azalttı.

RİSK İŞTAHI YENİDEN YÜKSELDİ

Ateşkes haberinin ardından yatırımcıların risk algısında iyileşme görüldü. Ekonomik durgunluk endişelerinin hafiflemesiyle birlikte kripto varlıklara olan talep arttı.

Analistler, piyasa duyarlılığını ölçen Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi'nin de olumlu yönde hareket edebileceğini değerlendiriyor. Yükseliş trendinin güç kazanması halinde Bitcoin'in ocak ayında bulunduğu yaklaşık 96 bin dolar seviyelerine doğru yeniden ivme yakalayabileceği ifade ediliyor.

PETROL GERİLEDİ, KÜRESEL PİYASALAR YÜKSELDİ

Ateşkes sonrası küresel piyasalarda da olumlu bir görünüm öne çıktı. Hisse senedi endekslerinde yüzde 1 ila 2 arasında yükseliş görülürken, petrol fiyatları yüzde 3 ila 5 arasında geriledi.

Uzmanlara göre petrol fiyatlarındaki düşüş ve jeopolitik risklerin azalması, Bitcoin'in son dönemdeki kayıplarını telafi etmesi açısından destekleyici bir ortam oluşturuyor.

YÜKSELİŞ KALICI OLACAK MI?

Kripto para piyasasında toparlanma dikkat çekse de yatırımcıların odağında yükselişin sürdürülebilir olup olmadığı bulunuyor.

Bitcoin, geçen yıl kasım ayında gördüğü 126 bin dolarlık zirvenin ardından önemli ölçüde değer kaybetmişti. Bu nedenle yatırımcılar, ateşkes sonrası başlayan yükselişin yeni bir boğa trendine dönüşüp dönüşmeyeceğini yakından takip ediyor.

Piyasa uzmanları, son aylardaki sert düşüşlerin yatırımcı güvenini zayıflattığını ve kısa vadeli yükselişlere rağmen temkinli duruşun korunduğunu belirtiyor.