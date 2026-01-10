Dijital altın olarak adlandırılan Bitcoin, 2026 yılına hareketli bir giriş yaptı.

Amerika’daki spot Bitcoin ETF’lerine olan ilginin artması ve küresel enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, LIDER kripto para biriminde yeni bir boğa koşusu beklentisi oluştu.

HEDEF 100 BİN DOLAR VE ÜZERİ Mİ?

Önde gelen piyasa analistleri ve yatırım bankaları, Bitcoin için direnç seviyelerini bir bir güncelliyor.

Eğer kurumsal alımlar bu hızla devam eder ve beklenen piyasa onayları gelirse, Bitcoin’in mevcut seviyelerini ikiye katlaması işten bile değil.

Analistler, "Eğer destek seviyeleri korunursa, küçük yatırımcının beklediği o dev yükseliş başlayabilir" görüşünde birleşiyor.

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Borsa hisselerindeki bedelsiz bölünmenin aksine, Bitcoin’de adet artışı (staking hariç) olmaz; ancak fiyatın yükselmesiyle cüzdan değeri doğrudan artar. Uzmanlar, şu noktalara dikkat çekiyor:

• ETF Verileri: Büyük fonların BTC alımları takip edilmeli.

• Dominans: Bitcoin’in piyasa hakimiyeti yükselişin kalıcılığı için kritik.

• Onay Süreçleri: Regülasyonlardan gelecek olumlu haberler tetikleyici olabilir.

GÖZLER KRİTİK SEVİYELERDE

Şu an için piyasada "bekle-gör" politikası hakim olsa da, Bitcoin için hazırlanan raporlar fiyatın yeni rekorlara (ATH) çok yakın olduğunu gösteriyor.

Yatırımcılar, özellikle büyük borsalardan gelen hacim verilerini ve makroekonomik gelişmeleri yakından takip ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.