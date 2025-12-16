Kripto para piyasaları, küresel teknoloji hisselerindeki satış baskısı ve Bitcoin'in kritik destek seviyelerini kaybetmesiyle sarsıldı.

Bitcoin'in 86.000 dolar bandına kadar gerilediği bu sert hareketlilik, piyasada yükseliş bekleyen yatırımcılar için tarihi bir kayıpla sonuçlandı.

"LONG" POZİSYONLAR BUHARLAŞTI

Piyasa verilerine göre, son 24 saatte yaşanan düşüş dalgası sonucunda vadeli işlem piyasalarında (futures) 500 milyon doların üzerinde pozisyon tasfiye edildi (likide oldu).

Bu tablonun en çarpıcı detayı ise kayıpların dağılımında görüldü:

• En Büyük Darbe Boğalara: Toplam likidasyonun %87'sinden fazlası, fiyatların yükseleceğine dair "uzun" (long) pozisyon açan yatırımcılardan geldi.

• 182 Bin Mağdur: Ani fiyat hareketleri, yaklaşık 182.000 tüccarın (trader) pozisyonunun borsalar tarafından zorunlu olarak kapatılmasına neden oldu.

YAPAY ZEKA (AI) HİSSELERİYLE KORELASYON

Analistler, bu düşüşün sadece kripto para dinamikleriyle açıklanamayacağını belirtiyor. Yapay zeka (AI) odaklı teknoloji hisselerinde yaşanan geri çekilme, riskli varlıklara olan iştahı genel olarak azalttı.

Geleneksel piyasalardaki bu "riskten kaçış" modu, Bitcoin ve altcoin'lerde de sert satışları tetikledi.

UZMANLARDAN VOLATİLİTE UYARISI

Pyasa uzmanları, teknoloji sektöründeki belirsizlikler ve makroekonomik veriler ışığında volatilitenin bir süre daha devam edebileceği konusunda uyarıyor.

Özellikle yüksek kaldıraç kullanan yatırımcıların, ani fiyat değişimlerine karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.