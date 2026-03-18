Piyasalar, Fed’in faiz oranlarını %3,50-%3,75 aralığında sabit tutmasına kesin gözüyle bakıyor. Ancak asıl fırtınanın, karar sonrası kamera karşısına geçecek olan Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarıyla kopması bekleniyor. Powell’ın enflasyon ve gelecek faiz patikasına dair vereceği "şahin" tondaki mesajların, Bitcoin üzerinde baskı kurabileceği ifade ediliyor.

BİTCOİN PUSUDA: 74 BİN DOLAR KRİTİK EŞİK

Bugün sabah saatlerinde yüzde 0,2 yükselişle 74.207 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin, son bir ayın en yüksek bölgesinde tutunmaya çalışıyor. BTC, TSI 11.23 itibarıyla yüzde 0,35'lik düşüş ile 74.046 dolardan işlem görüyor. Analistler, fiyatın kısa vadede 74.000 – 76.000 dolar bandında sıkışabileceğini, kırılımın ise Fed bülteninden gelecek sinyallerle netleşeceğini öngörüyor.

ALTCOİNLERDE HAFİF POZİTİF SEYİR

Piyasa liderindeki bekleyişe rağmen, altcoin tarafında sınırlı da olsa yeşil bir tablo hakim:

Ethereum (ETH): %0,5 yükselişle 2.328 dolar.

XRP: %1 artışla 1,53 dolar.

Cardano (ADA): %2,5’lik sıçramayla günün en çok kazandıranları arasında.

Solana (SOL) ve Polygon (MATIC): Yaklaşık %1 primli seyrediyor.

Dogecoin (DOGE): %0,8 değer kazancıyla 74 bin dolar üzerindeki Bitcoin'e eşlik ediyor.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

JEOPOLİTİK RİSKLER "GÜVENLİ LİMAN" TALEBİNİ CANLI TUTUYOR

Enerji arzına yönelik belirsizlikler ve Orta Doğu eksenli jeopolitik riskler, Bitcoin'e olan talebi diri tutmaya devam ediyor. Ancak ABD enflasyon verileri ve merkez bankası politikaları, bu yükselişin kalıcı olup olmayacağını belirleyecek ana unsur olarak masada duruyor.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kaynak: Haber7