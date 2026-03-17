Saat 11.10 itibarıyla 74 bin 150 dolar bandında dengelenen Bitcoin'e, kurumsal ilginin odağı haline gelen Ethereum (ETH) eşlik ediyor.

Son 24 saatte yüzde 2,4, haftalık bazda ise yüzde 13,5 değer kazanan Ethereum, 2.300 dolar sınırını aşarak kazanç oranında Bitcoin’i gölgede bıraktı.

Analistler, kurumsal yatırımcıların portföylerini çeşitlendirme stratejisinin bu yükselişte kilit rol oynadığını belirtiyor.

500 MİLYON DOLARLIK "SHORT" TASFİYESİ

Piyasadaki sert yükseliş, düşüş bekleyen yatırımcıları hazırlıksız yakaladı. Son 24 saatte gerçekleşen 498 milyon dolarlık tasfiyenin 329 milyon doları kısa (short) pozisyonlardan kaynaklandı.

Korku ve açgözlülük endeksi, ocak sonundan bu yana en yüksek seviye olan 28’e yükselerek "aşırı korku" bölgesinden çıkış sinyali verdi.

YÜKSELİŞİ TETİKLEYEN 3 ANA NEDEN

Uzmanlar, bu ani yükselişin arkasında üç temel faktörün yattığına dikkat çekiyor:

• Ayıların Geri Çekilmesi: 10x Research kurucusu Markus Thielen, yatırımcıların 55.000 ve 60.000 dolar kullanım fiyatlı satım opsiyonlarını kapatmaya başladığını, bu korunma işlemlerinin kalkmasının fiyatı yukarı ittiğini vurguladı.

• ETF ve Kurumsal Alımlar: Geçtiğimiz hafta spot Bitcoin ETF'lerine 767,3 milyon dolar, Ethereum fonlarına ise 160,8 milyon dolar giriş oldu. Ayrıca Strategy şirketinin 1,57 milyar dolarlık dev BTC alımı piyasadaki güveni tazeledi.

• Likidite Akışı: USDC arzının 81,1 milyar dolar ile rekor kırması, piyasaya yeni sermaye girişinin devam ettiğini kanıtlıyor.

"DİJİTAL GÜVENLİ LİMAN" ANLATISI GERİ DÖNÜYOR

QCP analistleri, kripto varlıkların geleneksel piyasalardan ayrıştığına dikkat çekerek, Bitcoin’in yeniden "dijital güvenli liman" olarak konumlandığını belirtiyor.

Santiment verileri de "balina" olarak tabir edilen büyük cüzdanların yeniden biriktirme (akümülasyon) aşamasına geçtiğini gösteriyor.

Geleneksel piyasalar baskı altındayken kriptonun bu direncinin, çeyrek sonunda ezber bozan bir kapanışın habercisi olabileceği konuşuluyor.

