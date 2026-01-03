Bitki koruma ürünlerinde yeni başvurularda kullanılacak ticari adlara ilişkin düzenleme yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre bitki koruma ürününün ticari adı, önceden ruhsat almış, ruhsat geçerlilik süresi devam eden veya ruhsatı iptal edilmiş olan bitki koruma ürünlerinin adları ile aynı olamayacak ancak firması tarafından ithal ruhsatı iptal edilen ve aynı aktif maddeyi aynı oranda içeren aynı formülasyona sahip bitki koruma ürünlerinin imal ruhsatı için yapılan başvurularda bu şart aranmayacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERİran, ABD’nin Venezuela’ya saldırısını kınadıİran, ABD’nin Venezuela’ya saldırısını kınadı
PARTNERNasdaq’ta yeni yıl rallisi başladı! Bir günde yüzde 300’den fazla yükselen hisseler belli olduNasdaq’ta yeni yıl rallisi başladı! Bir günde yüzde 300’den fazla yükselen hisseler belli oldu