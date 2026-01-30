İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından yürütülen satış sürecinde, yalının muhammen bedeli 1 milyar 150 milyon lira olarak belirlendi. Sanatsal ve mimari değeriyle paha biçilemez yapılar arasında gösterilen taşınmaz, daha önce de benzer süreçlerle gündeme gelmişti.

SARKİS BALYAN İMZALI TARİHİ MİRAS

1871 yılında, Çırağan Sarayı’nın da mimarı olan ünlü Sarkis Balyan tarafından inşa edilen Kara Todori Yalısı, mimari detaylarıyla büyüleyici bir tarihe sahip. Kendine özel rıhtımı bulunan yalının iç mekanında, dönemin ihtişamını yansıtan altın varaklı nişler dikkat çekiyor.

YILLARDIR SÜREN AİLE ANLAŞMAZLIĞI

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Naciye Koçak’ın mülkiyetinde görünen yalı, uzun yıllardır aile üyeleri arasındaki miras ve paylaşım kavgalarına sahne oluyordu. Yargıya taşınan ve çözülemeyen bu anlaşmazlıklar sürerken, yapının bir banka borcu nedeniyle icra takibine düşmesi süreci bu noktaya taşıdı.

Kaynak: Ekonomim