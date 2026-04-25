Borsa İstanbul, jeopolitik gerilimlerin ve küresel ekonomik belirsizliklerin gölgesinde hareketli bir haftayı geride bıraktı.

Orta Doğu’daki ateşkes süreci ve Hürmüz Boğazı üzerindeki lojistik endişeler piyasaların radarında kalmaya devam ederken, BIST 100 endeksi haftalık bazda sınırlı bir geri çekilme yaşadı.

BIST 100 endeksi, haftaya 14.462 puandan giriş yapmasına rağmen küresel piyasalardaki karışık seyrin etkisiyle haftayı yüzde 1,23 değer kaybıyla 14.409 puandan kapattı.

• Haftalık Zirve: 14.616 Puan

• Haftalık Dip: 14.212 Puan

• Yılbaşı Getirisi: Yaklaşık yüzde 28

Sektörel bazda bakıldığında ise en büyük darbeyi yüzde 5,23 kayıpla bankacılık endeksi aldı. Onu yüzde 2,05 ile holdingler ve yüzde 0,71 ile sanayi endeksi takip etti.

HAFTANIN YILDIZLARI VE KAYBEDENLERİ

Piyasadaki genel düşüşe rağmen bazı hisseler yatırımcısına yüksek getiri sağlarken, bazıları sert düşüşlerle dikkat çekti.

En Çok Kazandıranlar

• Efor Yatırım (EFOR): Yüzde 42,63

• Katılım Evim (KTLEV): Yüzde 23,53

• Destek Faktoring (DSTKF): Yüzde 15,66

En Çok Değer Kaybedenler

• Gülermak Ağır Sanayi (GLRMK): -Yüzde 22,09

• Kontrolmatik (KONTR): -Yüzde 19,74

• Fenerbahçe (FENER): -Yüzde 12,46

PİYASANIN DEVLERİ VE HACİM ŞAMPİYONLARI

Borsa İstanbul’un piyasa değeri açısından en güçlü şirketleri ve yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği hisseler netleşti.

Piyasa Değeri En Yüksek İlk 3 Şirket:



• Aselsan (ASELS): 1 trilyon 787 milyar TL

• Destek Finans Faktoring (DSTKF): 877 milyar TL

• Enka İnşaat (ENKAI): 639 milyar TL

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler:



Haftalık bazda yatırımcı trafiğinin en yoğun olduğu hisse 46,2 milyar TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) oldu. Onu Sasa Polyester (SASA) ve Astor Enerji (ASTOR) takip ederek listenin üst sıralarında yer aldı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 325 12.228.796.146,25 % 0.46 18:10 SASA 3.16 11.827.412.491,87 % 6.4 18:10 PASEU 135 10.014.074.813,30 % 8.09 18:10 ASTOR 221.5 9.914.951.824,30 % 6.54 18:10 TUPRS 269 7.396.650.058,25 % 2.28 18:10 Tüm Hisseler

