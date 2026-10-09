Borsa İstanbul, 9 Ekim 2026 Cuma gününü yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,32 değer kazanarak 12.253,16 puana yükseldi. Gün içerisinde 12.331,53 puanı gören endeks, en düşük 12.208,10 puan seviyesini test etti.

Piyasalarda günün öne çıkan gelişmeleri arasında hisse senetlerindeki hareketlilik, döviz kurlarındaki değişim ve altın fiyatlarındaki yükseliş yer aldı. Serbest piyasada dolar 49,34 TL seviyesinde işlem görürken, Kapalıçarşı'da gram altın yüzde 1,43 artışla 6.639,49 TL'ye yükseldi.

BORSA İSTANBUL'DA EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Borsa İstanbul'da günün en yüksek işlem hacmine ulaşan hissesi ASELS oldu. ASELS'i ASTOR ve SAHOL takip etti. ASELS'te işlem hacmi 13,49 milyar TL'yi aşarken, ASTOR'da 12,84 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Hisse Son fiyat (TL) Günlük değişim (%) Hacim (TL) ASELS 351,25 0,72 13.495.482.207 ASTOR 204,40 3,49 12.841.820.549 SAHOL 83,50 -5,92 8.848.073.461 AKBNK 67,85 -0,44 6.609.833.948 THYAO 287,50 1,14 6.362.975.848

BORSADA EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Borsa İstanbul'da günün en çok yükselen hisseleri yüzde 10'luk artışla BARMA, GEREL, SMRVA, CEMZY ve CUSAN oldu. En çok değer kaybeden hisselerde ise GUNDG ilk sırada yer aldı. GUNDG'yi ALKLC ve RALYH izledi.

Hisse Son fiyat (TL) Günlük değişim (%) Hacim (TL) BARMA 6,16 10,00 9.542.026 GEREL 26,18 10,00 168.010.759 SMRVA 6,93 10,00 52.047.667 CEMZY 6,05 10,00 31.133.547 CUSAN 21,78 10,00 29.195.641

Hisse Son fiyat (TL) Günlük değişim (%) Hacim (TL) GUNDG 110,70 -10,00 1.373.898 ALKLC 78,40 -9,99 1.469.530 RALYH 40,92 -9,99 6.966.221 TEHOL 7,22 -9,98 826.618 TERA 37,54 -9,98 882.941

Sektör endekslerinde madencilik, spor ve orman kâğıt basım sektörleri yükselişleriyle öne çıktı. İletişim, kimya petrol plastik ve bankacılık endeksleri ise günü düşüşle tamamladı.

Serbest piyasada dolar/TL kuru saat 18.29 itibarıyla yüzde 0,16 yükselişle 49,34 TL seviyesinde işlem gördü. Euro/TL ise yüzde 0,22 gerileyerek 55,24 TL seviyesine indi.

Döviz kuru Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Dolar 49,3401 49,3435 0,16 Euro 55,2359 55,2414 -0,22

Altın fiyatları yükselişini sürdürdü

Altın piyasasında da yukarı yönlü hareket izlendi. Saat 18.29 itibarıyla ons altın 4.184,45 dolar satış fiyatından işlem gördü. Kapalıçarşı'da gram altın yüzde 1,43 yükselerek 6.639,49 TL'ye çıktı.

Çeyrek altın 10.855,56 TL satış fiyatına ulaşırken, Cumhuriyet altını 43.289 TL seviyesinde işlem gördü.

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