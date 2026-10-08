Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacağı bilanço dönemi başlıyor. Yatırımcıların beklediği takvim netleşmeye başlarken bankacılık, sanayi, perakende ve ulaştırma sektörlerinden birçok şirketin bilanço tarihi duyuruldu. İlk finansal sonuçların 19 Ekim'de Türkiye Sigorta'dan gelmesi bekleniyor. Şirketlerin kârlılık, satış gelirleri ve borçluluk rakamları, ekim ve kasım aylarında hisse fiyatları açısından önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇO DÖNEMİ 19 EKİM'DE BAŞLIYOR

Borsa İstanbul'da 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal raporlama süreci için geri sayım başladı.

Şirketler, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrek sonuçlarının yanı sıra yılın ilk dokuz ayına ilişkin finansal performanslarını da yatırımcılarla paylaşacak.

Açıklanan takvime göre bilanço döneminin 19 Ekim'de Türkiye Sigorta (TURSG) ile başlaması bekleniyor. Ardından TAV Havalimanları, Ebebek ve Lila Kağıt gibi şirketlerin finansal sonuçları gelecek.

Bankacılık sektöründe ise ilk açıklamayı 27 Ekim'de Akbank'ın yapması planlanıyor.

HANGİ ŞİRKET BİLANÇOSUNU NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Şirketler tarafından şimdilik duyurulan planlanan tarihlere göre üçüncü çeyrek bilanço takvimi şöyle;

Bilanço tarihi Şirket Hisse kodu 19 Ekim 2026 Türkiye Sigorta TURSG 21 Ekim 2026 TAV Havalimanları TAVHL 22 Ekim 2026 Ebebek EBEBK 26 Ekim 2026 Lila Kağıt LILAK 27 Ekim 2026 Akbank AKBNK 28 Ekim 2026 Garanti BBVA GARAN 3 Kasım 2026 Yapı Kredi YKBNK 4 Kasım 2026 Anadolu Efes AEFES 4 Kasım 2026 Türk Telekom TTKOM 5 Kasım 2026 Migros MGROS 6 Kasım 2026 Borusan Boru BRSAN

BİLANÇO AÇIKLAMAK İÇİN SON TARİHLER NE ZAMAN?

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin üçüncü çeyrek finansal raporlarını belirlenen süreler içerisinde kamuoyuyla paylaşması gerekiyor.

Normal hesap dönemine tabi şirketler için finansal raporların açıklanmasına ilişkin son tarihler şöyle;

Finansal tablo türü Son açıklama tarihi Konsolide olmayan şirket bilançoları 30 Ekim 2026 Konsolide şirket bilançoları 9 Kasım 2026 Bankaların konsolide olmayan bilançoları 9 Kasım 2026 Bankaların konsolide bilançoları 19 Kasım 2026

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇOLARINDA HANGİ VERİLER İZLENECEK?

Yatırımcılar üçüncü çeyrek bilançolarında özellikle şirketlerin satış gelirleri, faaliyet kârı, net dönem kârı ve net borç pozisyonlarını inceleyecek.

Sanayi şirketlerinde üretim maliyetleri ve ihracat gelirlerinin kârlılık üzerindeki etkisi, perakende şirketlerinde satış büyümesi ve faaliyet marjları, bankalarda ise faiz gelirleri ve kredi karşılıkları belirleyici göstergeler arasında bulunuyor.

Bilanço döneminde açıklanacak finansal sonuçların piyasa beklentilerinin üzerinde veya altında gerçekleşmesi, ilgili hisselerde fiyat hareketlerini artırabilecek unsurlar arasında yer alıyor.

Öte yandan açıklanan tarihler kesinleşmiş bir takvim niteliği taşımıyor. Şirketlerin yeni bildirimleriyle birlikte üçüncü çeyrek bilanço takviminin önümüzdeki günlerde genişlemesi bekleniyor.

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