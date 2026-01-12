BIST 100 endeksi, 12 Ocak Pazartesi günü yüzde 0,44 değer kazanarak günü 12.254,83 puandan kapattı.

Endeksin yukarı yönlü hareketinde yabancı kurumların işlemleri belirleyici olurken, Bank of America günün en çok net alım yapan ikinci kurumu olarak kayıtlara geçti.

İLETİŞİM VE ENERJİ DEVLERİNE YOĞUN İLGİ

Bank of America müşterilerinin işlem hacimlerine bakıldığında, rotanın iletişim, enerji ve bankacılık sektörüne çevrildiği görüldü.

Günün şampiyonu, 591 milyon TL'yi aşan net para girişiyle Turkcell (TCELL) oldu. Turkcell'i, 468 milyon TL'lik güçlü alımla sanayi devi Tüpraş (TUPRS) takip etti.

Bankacılık tarafında ise Garanti BBVA ve İş Bankası, kurumun en çok tercih ettiği hisseler arasında yer aldı.

İŞTE BOFA'NIN 12 OCAK PORTFÖYÜ (TOP 10)

Bank of America müşterilerinin pazartesi günü en çok net alım yaptığı hisseler ve tutarları şöyle sıralandı: