Yılın ilk işlem haftasında yatırımcıların yüzünü güldüren Borsa İstanbul, makroekonomik istikrar sinyalleriyle yeni bir yükseliş trendinin kapısını araladı.

BIST 100 endeksi, finansal kiralama ve faktoring hisselerinin öncülüğünde 11.675,73 puanı görerek, 26 Ağustos 2025’teki zirvesini geride bıraktı.

Peki, piyasalardaki bu "bahar havasını" tetikleyen temel dinamikler neler?

ENFLASYON 49 AYIN DİBİNDE, FAİZ İNDİRİMİ MASADA

Piyasadaki iyimserliğin en büyük yakıtı, enflasyon cephesinden gelen veriler oldu. Aralık ayında TÜFE aylık bazda yüzde 0,89 ile beklentilerin altında kalırken, yıllık enflasyon yüzde 30,89’a gerileyerek son 49 ayın en düşük seviyesine indi.

Bu tablo, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "gevşeme döngüsünü" (faiz indirimleri) sürdüreceğine dair beklentileri kuvvetlendirdi. Faizlerin düşme eğilimi, alternatif getiri arayan yatırımcıyı yeniden borsaya yönlendiriyor.

RİSK PRİMİ ERİDİ, YABANCI İLGİSİ ARTTI

Türkiye ekonomisine duyulan güvenin en somut göstergesi olan 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 204,5 baz puana inerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

CDS'teki bu düşüş, Türkiye'nin dış borçlanma maliyetlerini azaltırken, yabancı yatırımcının Türk lirası varlıklara olan iştahını artırdı.

REZERVLER VE CARİ DENGE KALKANI

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor:

• Güçlü Rezerv: TCMB’nin toplam rezervleri 26 Aralık itibarıyla 193,8 milyar dolara ulaşarak olası kur şoklarına karşı güçlü bir kalkan oluşturdu.

• Cari Fazla Serisi: Cari işlemler hesabı üst üste 4. ayda da fazla vererek, makroekonomik kırılganlık algısını zayıflattı. 4 aylık toplam fazla 8,6 milyar doları aştı.

KÜRESEL RÜZGAR ARKADA

Sadece iç dinamikler değil, küresel piyasalar da ralliyi destekliyor. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) beklenen faiz indirimleri ve petrol fiyatlarındaki gerileme, gelişmekte olan piyasalara fon akışını hızlandırıyor.

UZMANLAR NE DİYOR? "DOLAR BAZINDA DAHA YOLUMUZ VAR"

Rekoru değerlendiren piyasa profesyonelleri, temkinli iyimserliklerini koruyor:

• İntegral Yatırım Ekonomik Araştırmalar Müdürü Seda Yalçınkaya Özer: Endeksin TL bazında rekor kırdığını ancak dolar bazında zirveye hala yüzde 28 uzaklıkta olduğunu vurguluyor. Özer'e göre dolar bazlı yeni bir rekor için endeksin 14.800 puan seviyelerine yerleşmesi gerekiyor.

• Pariterium Danışmanlık Kurucusu İsmet Demirkol: Enflasyon verisinin faiz indirimi beklentilerini canlı tuttuğunu, bunun da borsayı yukarı taşıdığını belirtiyor.

Piyasa aktörleri, 2026’nın ilk çeyreğinde "enflasyonla mücadele" ve "büyüme" dengesinin korunması halinde yükselişin sürebileceğini öngörüyor. Ancak uzmanlar, dolar bazlı hedefler için küresel risk iştahının ve içerideki reform ivmesinin korunması gerektiğinin altını çiziyor.