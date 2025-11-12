Vakıf Faktoring A.Ş. (VAKFA) halka arzında lot fiyatı 14,20 TL olarak belirlendi. Şirket hem bireysel yatırımcılara eşit dağıtım hem de yüksek başvurulu yatırımcılara oransal dağıtım yöntemini uygulayacak.

Bireysel yatırımcı payı için 135.000.000 lot hisse ayrıldı. Tahmini dağıtımda 300 bin kişi katılırsa 450 lot, 500 bin kişi katılırsa 270 lot düşebilir.

Ancak son dönem halka arzlara (Ecogreen’e 478 bin kişi katıldı) olan ilginin artması nedeniyle, katılım sayısının tahmini dağıtım rakamlarını değiştirebileceği konusunda uyarı yapılıyor.

PAHOL HALKA ARZI: YÜKSEK BAŞVURU VE ORANSAL DAĞITIM

Pasifik Holding A.Ş. (PAHOL) halka arzında ise lot fiyatı 1,50 TL olarak belirlendi. PAHOL, halka arz büyüklüğü nedeniyle özellikle yüksek başvurulu yatırımcılara yönelik oransal dağıtım uygulayacak.

Bireysel yatırımcı payı için 1.600.000.000 lot hisse ayrıldı. Tahmini dağıtımda 300 bin kişi katılırsa 5.333 lot, 500 bin kişi katılırsa 3.200 lot düşebilir.

ORANSAL DAĞITIM UYARISI

PAHOL halka arzı büyük bir hacme sahip olsa da her katılımcının eşit talep etmeyeceği için bireysel yatırımcıların, bu hesapların çok daha üzerinde hisseye sahip olabileceği belirtiliyor. Yüksek başvurulu yatırımcı dilimine girebilmek için minimum 100.001 lot talep yapmak gerekiyor.

Bu hafta 12-14 Kasım tarihleri arasında talep toplayacak olan VAKFA ve PAHOL halka arzlarına yatırımcıların göstereceği ilgi yakından takip edilecek.