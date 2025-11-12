Kasım ayının ilk 12 günü geride kalırken Borsa İstanbul’da yatırımcısına en çok kazandıran hisseler netleşmeye başladı. Enerji, finans ve perakende sektörlerinden gelen güçlü performanslarla bazı hisseler yatırımcısına kısa sürede ciddi kazanç sağladı.

IŞIKLAR ENERJİ (IEYHO): 100 BİN TL → 146.600 TL

Kasım ayının yıldızı açık ara Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) oldu. Hisse son 1 ayda %46,60 değer kazanarak yatırımcısına adeta “altın” gibi kazanç sundu. Ay başında 100 bin TL’lik yatırım yapan bir yatırımcının portföyü bugün itibarıyla yaklaşık 146.600 TL’ye ulaştı.

IEYHO’nun işlem hacmi 312 milyon TL’yi aşarken, kayyım sonrası yeniden yapılanma süreci ve artan beklentiler hisseye olan ilgiyi güçlendirdi.

KATILIMEVİM FİNANSMAN (KTLEV): 100 BİN TL → 121.130 TL

Finans sektöründe dikkat çeken hisselerden KatılımEvim Tasarruf Finansman (KTLEV), Kasım başından bu yana %21,13 getiri sağladı. 100 bin TL yatıran bir yatırımcı şu anda 121.130 TL seviyesinde bir portföye sahip. Haftalık bazda da %15,29 artışla en çok yükselen finans hisseleri arasında yer aldı.

FENERBAHÇE FUTBOL (FENER): 100 BİN TL → 114.570 TL

Spor endeksinde öne çıkan Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER), aylık bazda %14,57 yükselerek yatırımcısına 14.570 TL kazandırdı. Hisse, kulübün Avrupa’daki performansı ve yeni sponsorluk anlaşmalarına ilişkin beklentilerle hareketli bir grafik çiziyor.

KOZA ALTIN (KOZAL): 100 BİN TL → 112.430 TL

Altın fiyatlarındaki artıştan pozitif etkilenen Koza Altın İşletmeleri (KOZAL), Kasım ayında %12,43 getiriyle yatırımcısına yaklaşık 12.430 TL kazanç sağladı. Şirketin işlem hacmi 2,7 milyar TL’yi aşarken, değerli madenlerdeki yukarı yönlü beklentiler hisseye destek oluyor.

MİGROS (MGROS): 100 BİN TL → 112.170 TL

Perakende sektörünün güçlü oyuncularından Migros (MGROS), Kasım ayında %12,17 yükselerek 100 bin TL’yi 112.170 TL’ye taşıdı. Tüketici harcamalarındaki artış ve güçlü bilanço beklentileri, hisseyi destekleyen başlıca faktörler olarak öne çıkıyor.

DESTEK FİNANS FAKTORİNG (DSTKF): 100 BİN TL → 112.990 TL

Finans sektöründe daha istikrarlı bir görünüm sergileyen Destek Finans Faktoring (DSTKF), Kasım ayında %12,99 getiri sağladı. 100 bin TL yatıran bir yatırımcı bugün itibarıyla yaklaşık 112.990 TL’ye ulaştı.

Kasım ayının ilk 12 günü itibarıyla Borsa İstanbul’da özellikle enerji, finans ve perakende hisselerine yatırım yapanlar kazançlı çıktı. En çok kazandıran hisse Işıklar Enerji (IEYHO) olurken, yatırımcılar için kısa vadede yüksek getirilerin mümkün olabileceği bir dönem yaşandı. Ancak uzmanlar, bu tür hızlı yükselişlerin ardından düzeltme hareketlerine karşı temkinli olunması gerektiğini hatırlatıyor.

