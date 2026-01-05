Borsa İstanbul’da yer alan halka açık şirketler, sermaye yapılarına güç katmak hedefiyle bedelli ve bedelsiz artış kararları almaya devam ediyor. Yatırımcılar, borsada işlem gören hisselerin bölünme işlemlerini yakından takip ediyor. Haftanın ilk işlem gününde toplamda 3 şirketin sermaye artırım kararları öne çıktı. İşte sermaye artışı kararı alan şirketler…
• FENER – Şirket sermayesi bugün 1,2 milyar TL’den yüzde 400 oranında bedelli olarak 5 milyar TL nakden artışla 6,2 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 3,4720 TL’ye denk gelmekte. (Rüçhan hakkı kullandırma fiyatı 2 TL)
• KAYSE – Şirket sermayesi yarın 706 milyon TL’den yüzde 324,9 oranında bedelsiz olarak 2,3 milyar TL artışla 3 milyar TL’ye yükseltilecek.
• SMRVA – Şirket sermayesinin 118 milyon TL’den yüzde 408,47 oranında bedelsiz olarak 482 milyon TL artışla 600 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
Kaynak: İnfo Yatırım