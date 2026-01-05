• FENER – Şirket sermayesi bugün 1,2 milyar TL’den yüzde 400 oranında bedelli olarak 5 milyar TL nakden artışla 6,2 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 3,4720 TL’ye denk gelmekte. (Rüçhan hakkı kullandırma fiyatı 2 TL)

• KAYSE – Şirket sermayesi yarın 706 milyon TL’den yüzde 324,9 oranında bedelsiz olarak 2,3 milyar TL artışla 3 milyar TL’ye yükseltilecek.

• SMRVA – Şirket sermayesinin 118 milyon TL’den yüzde 408,47 oranında bedelsiz olarak 482 milyon TL artışla 600 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

Kaynak: İnfo Yatırım