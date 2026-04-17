Haftanın son işlem gününde İş Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan günlük yabancı oranları raporu yayımlandı.

Genel tabloda Borsa İstanbul’daki yabancı payı günlük bazda -0.1 puanlık sınırlı bir geri çekilmeyle yüzde 35.71 seviyesine geriledi.

YABANCILARIN GÜNLÜK FAVORİLERİ VE UZAK DURDUKLARI

Günlük bazda bakıldığında, yabancı payında en dikkat çekici yükseliş spor ve enerji odaklı hisselerde görüldü.

Yabancı Oranı En Çok Artanlar:

• TSPOR: 4.32 bps

• SMRVA: 3.44 bps

• EFOR: 2.88 bps

Yabancı Oranı En Çok Azalanlar:

• ASTOR: -8.25 bps

• EUREN: -4.64 bps

• SURGY: -2.57 bps

İSTİKRAR KAZANANLAR: 10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ ARTIŞ

Raporda öne çıkan en kritik veri ise "istikrarlı artış" gösteren hisseler oldu.

Özellikle 5 hisse, yabancı yatırımcının radarına girerek tam 10 işlem günüdür kesintisiz bir yükseliş grafiği sergiliyor:

• ALCTL (10 Gün)

• ARMGD (10 Gün)

• BORSK (10 Gün)

• DURDO (10 Gün)

• INVES (10 Gün)

YABANCI PAYI SÜREKLİ DÜŞEN HİSSELER

Öte yandan, bazı şirketlerde yabancı payının günlerdir eridiği gözlemleniyor.

AHGAZ ve QNBFK 10 gündür süregelen düşüşle listenin başında yer alırken; GLCVY, ORCAY ve DGATE de benzer bir satıcılı seyir izliyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 329 35.570.677.074,25 % 3.7 18:10 SASA 3.14 34.031.655.623,96 % 2.61 18:10 YKBNK 39.3 15.254.096.576,50 % 4.86 18:10 ISCTR 15.11 14.631.400.961,20 % 4.64 18:10 AKBNK 83.55 13.834.492.749,80 % 6.98 18:10 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.