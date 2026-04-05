Borsa İstanbul'da işlem gören Ulusal Faktoring A.Ş., yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek. Söz konusu ödeme 6 Nisan 2026 Pazartesi günü yatırımcı hesaplarına yansıtılacak.

TEMETTÜ TUTARI NE KADAR?

Şirket tarafından açıklanan temettü detayları şu şekilde:

Hisse başı brüt temettü: 0,2470589 TL

Hisse başı net temettü: 0,21 TL

Yatırımcılar, sahip oldukları her bir hisse için net olarak 0,21 TL nakit ödeme alacak.

Temettü ödemelerinde brüt tutar üzerinden stopaj kesintisi uygulanırken, kesinti sonrası net tutar yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.