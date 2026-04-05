Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında işlem kısıtlaması uygulanan bazı hisselerde bu hafta önemli bir gelişme yaşanıyor. Toplam 13 hisse senedinde uygulanan tedbirler sona ererken, söz konusu paylar yeniden normal işlem kurallarına tabi olacak.

Tedbirlerin kalkacağı hisseler ve uygulanan kısıtlamalar, haftanın günlerine göre farklılık gösteriyor.

6 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ TEDBİRİ KALKACAK HİSSELER

Kredili işlem yasağı uygulanan hisseler:

Selva Gıda Sanayi A.Ş. (SELVA)

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFS)

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY)

Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG)

AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY)

Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS)

Kredili işlem yasağı ve brüt takas uygulanan hisseler:

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL)

Kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbiri uygulanan hisseler:

Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (KERVN)

Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. (MEPET)

Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (DOGUB)

Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL)

9 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ TEDBİRİ SONA ERECEK HİSSELER

Kredili işlem yasağı ve brüt takas uygulanan hisseler:

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY)

Kredili işlem yasağı uygulanan hisseler:

Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS)

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ (VBTS) NEDİR?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), Borsa İstanbul tarafından aşırı fiyat hareketlerini sınırlamak amacıyla devreye alınan bir uygulamadır. Bu kapsamda hisselere geçici olarak kredili işlem yasağı, brüt takas veya emir paketi gibi kısıtlamalar getirilebilmektedir.