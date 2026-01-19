Enerji ve iklimlendirme sektörünün önde gelen şirketlerinden Üçay Mühendislik, halka arz sürecini tamamlayarak borsaya "merhaba" demeye hazırlanıyor. Şirket payları, 22 Ocak 2026 Perşembe gününden itibaren "UCAYM" koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.
Borsa İstanbul Yönetimi, Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.'nin paylarının kota alınmasına ilişkin detayları Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.
Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi uyarınca yapılan değerlendirme sonucunda, şirketin 225 milyon TL nominal değerli sermayesini temsil eden payları borsa kotuna dahil edildi.
PERŞEMBE GÜNÜ ANA PAZAR’DA İŞLEM BAŞLIYOR
Yatırımcıların merakla beklediği işlem tarihi 22 Ocak 2026 olarak kesinleşti. Şirketin halka arz edilen 60 milyon TL nominal değerli payları, Ana Pazar’da işlem görecek.
Hisse senedi ile ilgili kritik işlem detayları ise şöyle:
• İşlem Kodu: UCAYM.E
• Baz Fiyat: 18,00 TL
• İşlem Yöntemi: Sürekli İşlem Yöntemi
• Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL
SERMAYE PİYASALARINDA YENİ BİR ENERJİ
Halka arz sürecinin ardından borsada işlem görmeye başlayacak olan Üçay Mühendislik, bu hamleyle sermaye piyasalarındaki yatırımcı tabanını genişletmeyi ve kurumsal görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.
Şirket, elde edilecek fon ve artan MARKA değeriyle enerji ve iklimlendirme teknolojileri alanındaki pazar payını güçlendirmeyi amaçlıyor.