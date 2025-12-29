ASTOR – Şirketin, 82,1 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

ARDYZ – Şirketin, 11,2 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

ARDYZ – Şirketin, 6,7 milyon TL’lik iş aldığı açıklandı.

ARFYE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında halka arz büyüklüğünün 3,8 katı talep geldiği açıklandı.

AKFYE – Şirketin, Kocalar RES projesindeki kapasite artışının tamamlandığı açıklandı.

ATAKP – JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

ANGEN – Abdurrahman Özdemir tarafından 390.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvusuru yapıldı.

ARASE – Abdurrahman Özdemir tarafından 300.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvusuru yapıldı.

AYGAZ – 3 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

BIENY – Abdurrahman Özdemir tarafından 155.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvusuru yapıldı.

BIOEN – Abdurrahman Özdemir tarafından 155.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvusuru yapıldı.

CONSE – Kobirate ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesinin yenilendiği açıklandı.

CVKMD – Şirket bağlı ortaklığı Orta Truva Madencilik’in TV Tower Projesi kapsamında ÇED başvurusunun yapıldığı açıklandı.

DOKTA – Abdurrahman Özdemir tarafından 125.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvusuru yapıldı.

DOFRB – Şirketin, Nevşehir’de 3.522 m 2 arsayı 44 milyon TL’ye alacağı açıklandı.

ERCB – Kamil Emre Erciyas tarafından 645.038 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvusuru yapıldı.

EFOR – Trabzon, Artvin ve Rize’ye şube açıldığı belirtildi.

EKGYO – Barbaros 48 projesinin geçici kabulü Geçici Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.

EKGYO – Şirket ile FB Spor Kulubü ve Akfin Gayrimenkul arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında gerçekleştirilen İstanbul Ataşehir Kayışdağı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin ikinci oturumunun yarın yapılacağı açıklandı.

EKGYO – Şirket ile İller Bankası arasında imzalanan İş Birliği Protokolü kapsamındaİzmir Bayraklı 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin ikinci oturumunun gerçekleştirildiği, ihalede en yüksek teklifin arsa satışı karşılığı satış toplam gelirinde 6,2 milyar TL olduğu açıklandı.

EKGYO – Şirketin, Başakşehir ve Tuzla’da 587.000 m²’lik arsayı 18,0 milyar TL’ye, Bakırköy’de 130.000 m 2 ’lik taşınmazı 15 milyar TL’ye aldığı açıklandı.

FORMT – Şirketin, tahsisli sermaye artırımı yapılması için alınan yönetim kurulu kararının iptaline dair açılan davanın bir sonraki duruşma tarihinin 8 Mayıs’ta yapılacağı açıklandı.

FORTE – Şirketin, 55 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

FENER – JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

GUBRF – JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

GLCVY – YKBNK tarafından gerçekleştirilen tahsili gecikmiş alacak ihalesinin kazanılması sonrasında devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

GSDHO – YKBNK tarafından gerçekleştirilen tahsili gecikmiş alacak ihalesinin GSD Varlık tarafından kazanılması sonrasında devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

HEKTS – 15 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

HUBVC – Houston Bionics nezdindeki SAFE yatırımının ve SAFE sözleşmesinin 2,0 milyon TL bedelle HEDEF Portföy Startup Burada GSYF’ye devredilmesine karar verildiği açıklandı.

HUBVC – Biftek Inc. nezdindeki SAFE yatırımının ve SAFE sözleşmesinin 60.000 dolar bedelle Hedef Portföy Startup Burada GSYF’ye devredilmesine karar verildiği açıklandı.

HUBVC – Cubtale Inc. nezdindeki SAFE yatırımının ve SAFE sözleşmesinin 50.000 dolar bedelle Hedef Portföy Startup Burada GSYF’ye devredilmesine karar verildiği açıklandı.

HUBVC – Kontractify Inc. nezdindeki SAFE yatırımının ve SAFE sözleşmesinin 145.000 dolar bedelle Hedef Portföy Startup Burada GSYF’ye devredilmesine karar verildiği açıklandı.

HUBVC – Teleporter Realities Inc. nezdindeki SAFE yatırımının, 421.053 adet payın ve SAFE sözleşmesinin 10.800 dolar bedelle Hedef Portföy Startup Burada GSYF’ye devredilmesine karar verildiği açıklandı.

HUBVC – SMART Mimic Inc.’in SAFE yatırımının, 432.540 adet payın ve SAFE sözleşmesinin 152.000 Hedef Portföy Startup Burada GSYF’ye devredilmesine karar verildiği açıklandı.

IZMDC – JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

KZBGY – Muğla Marmaris’deki ilçesindeki otel ve devre mülk projesinin 1. etap iskan belgesinin iptaline ilişkin şirketin açtığı davanın, şirket lehine sonuçlandığı açıklandı.

KLYPV – Abdurrahman Özdemir tarafından 140.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvusuru yapıldı.

KTLEV – İzmir’de 7 Ocak’ta şube açılacağı belirtildi.

KTLEV – Yalova’da 8 Ocak’ta şube açılacağı belirtildi.

KOCMT – Şirketin %43,2 pay sahibi olduğu Hatay Yağları’nın sermaye artırımına katılım sağlanacağı açıklandı.

IHLAS – Şirket iştiraki Orta Asya Investment tarafından Kırgızistan’da yürütülen Kazarman HES Kaskadı (912 MW) ve Kokomeren HES Kaskadı (1.305 MW) projelerinin, Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Ulusal Yatırım Projeleri ve Devlet Önemine Sahip Projeler Listesi kapsamına alındığı açıklandı.

MEGMT – KAYSERI'deki yeni üretim tesisinin faaliyete geçtiği açıklandı.

MIATK – Şirketin, bir kamu kurumunun altyapısında, cihaz kurulumları ve saha entegrasyon çalışmalarının aktif biçimde devreye alındığını açıkladı.

ONRYT – Şirketin, Badicom Teknik’e 3,8 milyon TL’ye ortak olduğu açıklandı.

QNBTR – 182 gün vadeli 1,2 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

SMRTG – Şirketin, 4,9 milyon dolarlık güneş paneli hammadde satışı gerçekleştirdiği açıklandı.

SKBNK – Abdurrahman Özdemir tarafından 800.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvusuru yapıldı.

SMRVA – YKBNK tarafından gerçekleştirilen tahsili gecikmiş alacak ihalesinin kazanılması sonrasında devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

SANFM – Şirketin, savunma sanayine yönelik ekipman ve ürünlerin sevkiyatında kullanılan özel ambalaj malzemeleri alanında ürün geliştirdiği açıklandı.

SISE – Şirket iştiraki Şişecam Investment’in ICRON'daki payının 4,0 milyon dolar bedelle %31,78'e yükseleceği açıklandı.

SELVA – VBTS kapsamında şirket paylarına 28 Ocak’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.

TABGD – JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun AA(tr)’ye yükseltildiği açıklandı.

TRILC – Şirketin, Türkmenistan Sağlık Bakanlığı ile 5,0 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı açıklandı.

TUPRS – JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

UMPAS – Gökay Beltekin tarafından 213.297 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvusuru yapıldı.

USAK – 270 gün vadeli 40 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

USAK – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 500 milyon TL’sinin finansal borç ödemesinde, 725 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

USAK – Abdurrahman Özdemir tarafından 2.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvusuru yapıldı.

VAKFA – 14 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.

YEOTK – Şirketin, 2,6 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.