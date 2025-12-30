Borsa İstanbul’da, haftanın ikinci işlem günü, şirketlerden gelen önemli yatırım gelişmeleri ve sermaye artırım duyurularıyla başladı. Hisseleri Borsa İstanbul’da işlemlere açık olan şirketler, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyurularıyla öne çıktı. İşte Borsa İstanbul’dan şirket haberleri…
AKCNS – 10 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
ALKLC – VBTS kapsamında şirket paylarına 29 Ocak’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
ASTOR – Şirketin, bağlı ortaklığı Asener Enerji'nin paylarının tamamının 7,2 milyon dolara devredilmesine karar verdiği açıklandı.
ADGYO – Anadolu Gayrimenkul Yatırım’ın şirket tarafından devralınması suretiyle birleşme işleminin tescil edildiği açıklandı.
ATATP – Şirketin bağlı ortaklığı ATP Capital GSYO’nun Ağustos’ta imzaladığı sözleşme kapsamında Menulux Yazılım’da ilk aşamada %10 oranında pay sahibi olmasına yönelik yasal işlemlerin tamamlandığı açıklandı.
ANELE – Şirketin 519.169 dolarlık iş aldığı açıklandı.
ANELE – Şirket iştiraki Anel Engineering & Contracting tarafından yürütülen Shotton Mill Projesi kapsamındaki mekanik ve elektrik işleri ile ilgili süreçlerde bitiş tarihi uzadığı açıklandı.
ATSYH – Şirketin, Matranç Elektrik’i satın almak için görüşmelere başladığı açıklandı.
BVSAN – Şirketin, 1,9 milyon euroluk iş aldığı açıklandı.
BMSTL – 2 milyon dolar limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.
CRDFA – 182 gün vadeli 47 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
CWENE – Şirket bağlı ortaklığı CW Solar’ın 13,8 milyon dolar iş aldığı açıklandı.
CWENE – Şirketin bağlı ortaklığı CW Kurumsal Hizmetler ile Bodsoltech Enerji arasında bayilik sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
CCOLA – Şirketin, Isparta'da Meşrubat Üretim Tesisi Kapasite Artışı Projesi ile İlgili ÇED sürecinin başladığı açıklandı.
ERCB – 1 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
FROTO – JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.
GESAN – Şirketin, ASO 2. ve 3. OSB tarafından gerçekleştirilen ihalesinin 227,5 milyon TL bedelle uhdesinde kaldığı açıklandı.
GOODY – Şirketin, Goodyear S.A.’dan kullanılan 500 milyon TL’lik kredinin yenilenmesine karar verdiği açıklandı.
HOROZ – Şirketin, bir şirket ile toplam yaklaşık 300 milyon TL ciro üretmesi beklenen 3 yıllık anlaşma imzaladığı açıklandı.
HLGYO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 7,5 milyar TL’den 15 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.
KOCMT – Şirketin, Osmaniye’deki üretim tesisinde üretime 3 Ocak’a kadar ara verileceği açıklandı.
KZBGY – Muğla Marmaris’teki proje kapsamında yapı ruhsatlarının Marmaris Belediyesi tarafından iptaline karşı şirketin açtığı davada Mahkeme tarafından şirket lehine yürütmenin durdurulmasına karar verildiği açıklandı.
KMPUR – JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A+’ya düşürüldüğü açıklandı.
KFEIN – Şirketin, 5,6 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
KZGYO – Özen Kuzu’nun payların tamamının Kuzu Holding'e devredilmesi konusunda anlaşmaya vardığı açıklandı
MNDRS – JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.
ODINE – Şirket ile 1773 İTÜ Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi arasında Ar – Ge Danışmanlık Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
QNBTR – 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
ONCSM – Daha önce imzalanan sözleşme kapsamında İngiltere Sağlık Bakanlığı'na ikinci sevkiyatın gerçekleştiği açıklandı.
OFSYM – Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Ofis Yem Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk’un lisanslı depoculuk faaliyetlerini yürütmesi amacıyla depo inşa edilecek olan Adana’daki araziye yönelik olarak inşaat faaliyetine başlandığı açıklandı.
LYDHO – Birleşme işlemi nedeniyle oluşan ayrılma hakkı kullanım fiyatının 128,07 TL olarak belirlenmesi sonrasında ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin olmadığı açıklandı.
POLTK – VBTS kapsamında şirket paylarına 29 Ocak’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
PLTUR – Şirketin, İBB ile 3,4 milyar TL’lik sözleşme imzaladığı açıklandı.
PGSUS – Esas Holding tarafından 50.000.000 adet payın %10’unun satışı için Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebi ile SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
PSDTC – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
PETUN – Şirketin Turgutlu UNLU Mamuller Tesisi birinci faz yatırımı olan börek üretim hattı makinelerinin kurulumunu yaptığı açıklandı.
RALYH – Ertan Zorlu tarafından 9.900.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
RALYH – Rıza Kandemir tarafından 9.900.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
SMRTG – Şirketin bağlı ortaklığı SMART Güneş Enerji Ekipmanları’nın 5,6 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.
SMRVA – AKBNK tarafından gerçekleştirilen tahsili gecikmiş alacak ihalesinin şirket tarafından kazanılması sonrasında devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
THYAO – Şirketin filosunda bulunan bir uçağı Arnavutluk’a hibe etme kararı aldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
TOASO – Şirketin, BURSA fabrikasında üretime 11 Ocak’a kadar ara verileceği açıklandı.
TATEN – VBTS kapsamında şirket paylarına 29 Ocak’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, kredili işlem yasağı da 29 Ocak’a kadar uzatıldı.
TATEN – Ali İbrahimağaoğlu ve Akdeniz İnşaat tarafından 67.000.000 adet payın TAS’ta pay başına 11,94 TL fiyattan satışı için Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
TATEN – Ali İbrahimağaoğlu tarafından 33.500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
TATEN – Akdeniz İnşaat tarafından 33.500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
VSNMD – Şirketin, Kahramanmaraş’taki projesi kapsamında ÇED Olumlu Kararı’nın verildiği açıklandı.
VAKBN – Yurt dışında 1.107 gün vadeli 50 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
YEOTK – Şirket ile Ekinciler Demir arasında 35,2 MWp kapasiteli GES kurulumu için sözleşme imzalandığı açıklandı.
YKBNK – Yurt dışında 737 gün vadeli 10 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
ZOREN – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Gökçedağ Rüzgar Enerji’de sahip olunan payların tamamının Etimesgut Enerji’ye satışının 117,0 milyon dolara satışının tamamlandığı, kaynağın şirketin yeni yatırımlarında ve finansal borçlarının kapatılmasında kullanılacağı açıklandı.