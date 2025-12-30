AKCNS – 10 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

ALKLC – VBTS kapsamında şirket paylarına 29 Ocak’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

ASTOR – Şirketin, bağlı ortaklığı Asener Enerji'nin paylarının tamamının 7,2 milyon dolara devredilmesine karar verdiği açıklandı.

ADGYO – Anadolu Gayrimenkul Yatırım’ın şirket tarafından devralınması suretiyle birleşme işleminin tescil edildiği açıklandı.

ATATP – Şirketin bağlı ortaklığı ATP Capital GSYO’nun Ağustos’ta imzaladığı sözleşme kapsamında Menulux Yazılım’da ilk aşamada %10 oranında pay sahibi olmasına yönelik yasal işlemlerin tamamlandığı açıklandı.

ANELE – Şirketin 519.169 dolarlık iş aldığı açıklandı.

ANELE – Şirket iştiraki Anel Engineering & Contracting tarafından yürütülen Shotton Mill Projesi kapsamındaki mekanik ve elektrik işleri ile ilgili süreçlerde bitiş tarihi uzadığı açıklandı.

ATSYH – Şirketin, Matranç Elektrik’i satın almak için görüşmelere başladığı açıklandı.

BVSAN – Şirketin, 1,9 milyon euroluk iş aldığı açıklandı.

BMSTL – 2 milyon dolar limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

CRDFA – 182 gün vadeli 47 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

CWENE – Şirket bağlı ortaklığı CW Solar’ın 13,8 milyon dolar iş aldığı açıklandı.

CWENE – Şirketin bağlı ortaklığı CW Kurumsal Hizmetler ile Bodsoltech Enerji arasında bayilik sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

CCOLA – Şirketin, Isparta'da Meşrubat Üretim Tesisi Kapasite Artışı Projesi ile İlgili ÇED sürecinin başladığı açıklandı.

ERCB – 1 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

FROTO – JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

GESAN – Şirketin, ASO 2. ve 3. OSB tarafından gerçekleştirilen ihalesinin 227,5 milyon TL bedelle uhdesinde kaldığı açıklandı.

GOODY – Şirketin, Goodyear S.A.’dan kullanılan 500 milyon TL’lik kredinin yenilenmesine karar verdiği açıklandı.

HOROZ – Şirketin, bir şirket ile toplam yaklaşık 300 milyon TL ciro üretmesi beklenen 3 yıllık anlaşma imzaladığı açıklandı.

HLGYO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 7,5 milyar TL’den 15 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

KOCMT – Şirketin, Osmaniye’deki üretim tesisinde üretime 3 Ocak’a kadar ara verileceği açıklandı.

KZBGY – Muğla Marmaris’teki proje kapsamında yapı ruhsatlarının Marmaris Belediyesi tarafından iptaline karşı şirketin açtığı davada Mahkeme tarafından şirket lehine yürütmenin durdurulmasına karar verildiği açıklandı.

KMPUR – JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A+’ya düşürüldüğü açıklandı.

KFEIN – Şirketin, 5,6 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

KZGYO – Özen Kuzu’nun payların tamamının Kuzu Holding'e devredilmesi konusunda anlaşmaya vardığı açıklandı

MNDRS – JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

ODINE – Şirket ile 1773 İTÜ Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi arasında Ar – Ge Danışmanlık Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

QNBTR – 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ONCSM – Daha önce imzalanan sözleşme kapsamında İngiltere Sağlık Bakanlığı'na ikinci sevkiyatın gerçekleştiği açıklandı.

OFSYM – Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Ofis Yem Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk’un lisanslı depoculuk faaliyetlerini yürütmesi amacıyla depo inşa edilecek olan Adana’daki araziye yönelik olarak inşaat faaliyetine başlandığı açıklandı.

LYDHO – Birleşme işlemi nedeniyle oluşan ayrılma hakkı kullanım fiyatının 128,07 TL olarak belirlenmesi sonrasında ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin olmadığı açıklandı.

POLTK – VBTS kapsamında şirket paylarına 29 Ocak’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

PLTUR – Şirketin, İBB ile 3,4 milyar TL’lik sözleşme imzaladığı açıklandı.

PGSUS – Esas Holding tarafından 50.000.000 adet payın %10’unun satışı için Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebi ile SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

PSDTC – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

PETUN – Şirketin Turgutlu UNLU Mamuller Tesisi birinci faz yatırımı olan börek üretim hattı makinelerinin kurulumunu yaptığı açıklandı.

RALYH – Ertan Zorlu tarafından 9.900.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

RALYH – Rıza Kandemir tarafından 9.900.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

SMRTG – Şirketin bağlı ortaklığı SMART Güneş Enerji Ekipmanları’nın 5,6 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

SMRVA – AKBNK tarafından gerçekleştirilen tahsili gecikmiş alacak ihalesinin şirket tarafından kazanılması sonrasında devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

THYAO – Şirketin filosunda bulunan bir uçağı Arnavutluk’a hibe etme kararı aldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

TOASO – Şirketin, BURSA fabrikasında üretime 11 Ocak’a kadar ara verileceği açıklandı.

TATEN – VBTS kapsamında şirket paylarına 29 Ocak’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, kredili işlem yasağı da 29 Ocak’a kadar uzatıldı.

TATEN – Ali İbrahimağaoğlu ve Akdeniz İnşaat tarafından 67.000.000 adet payın TAS’ta pay başına 11,94 TL fiyattan satışı için Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

TATEN – Ali İbrahimağaoğlu tarafından 33.500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

TATEN – Akdeniz İnşaat tarafından 33.500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

VSNMD – Şirketin, Kahramanmaraş’taki projesi kapsamında ÇED Olumlu Kararı’nın verildiği açıklandı.

VAKBN – Yurt dışında 1.107 gün vadeli 50 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

YEOTK – Şirket ile Ekinciler Demir arasında 35,2 MWp kapasiteli GES kurulumu için sözleşme imzalandığı açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 737 gün vadeli 10 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

ZOREN – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Gökçedağ Rüzgar Enerji’de sahip olunan payların tamamının Etimesgut Enerji’ye satışının 117,0 milyon dolara satışının tamamlandığı, kaynağın şirketin yeni yatırımlarında ve finansal borçlarının kapatılmasında kullanılacağı açıklandı.