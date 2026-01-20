Borsa İstanbul’da yükseliş eğilimi korunurken, BIST 100 endeksi son işlemlerde 12.800 puan bölgesine kadar tırmandı. Endeks, aylardır süren yükselen kanal yapısı içinde hareketini sürdürürken, bugünkü işlemlerde grafikte siyah okla gösterilen 13.400 – 13.800 bandında satışlarla karşılaştı.

Bu bölgeden gelen geri dönüş, kısa vadede piyasanın kritik bir karar alanına girdiğini gösteriyor.

Ana trend hâlâ yukarı: Yükselen kanal korunuyor

Teknik görünümde endeks, 2024 ortasından bu yana devam eden yükselen kanalın içinde. Son yükseliş dalgasıyla birlikte fiyat:

Kanal orta bandının ve 11.600 – 11.900 yatay direncinin üzerine yerleşti.

Bu bölgenin artık ana destek olarak çalışması, orta vadeli yükseliş trendinin en önemli dayanağı konumunda.

Siyah ok bölgesi: 13.400 – 13.800 kritik direnç

Grafikte siyah okla işaretlenen alan, 13.400 – 13.800 puan aralığı. Bu bant: Daha önce güçlü arzın geldiği, Uzun süre geçilemeyen ve Psikolojik eşiklere denk gelen bir bölge.

Endeksin bugün bu alana yaklaşmasıyla birlikte kâr satışları devreye girdi ve fiyat yukarıda kalıcılık sağlayamadı. Bu durum, piyasanın kısa vadede ya bu bandı sindirerek yataya bağlayacağını ya da hacimli bir hamleyle yukarı kırmayı deneyeceğini gösteriyor.



Borsa İstanbul Teknik Analizi - 22 Ocak 2026

Destekler nereler? Aşağıda hangi seviyeler izlenmeli?

Mevcut teknik yapıda öne çıkan destekler:



🔹 12.800

Kısa vadeli ilk tutunma alanı. Üzerinde kalındıkça görünüm pozitif.



🔹 12.150 – 12.300 bandı

Kırılan ana bölge. Aynı zamanda yükselen kanalın iç desteği.



🔹 11.600 – 11.900 bandı

Hem yatay güçlü destek hem de trend açısından kritik savunma hattı. Bunun altı, piyasada düzeltmenin derinleştiği algısını doğurur.

Yukarıda hedeflenen bantlar

Direncin aşılması hâlinde teknik olarak öne çıkan alanlar:

13.400 – 13.800 → ana eşik

Bu bandın üzerinde kalıcılıkta → kanal üst bandı ve yeni zirve arayışı

Bu nedenle piyasa şu an net şekilde “kırılım mı, reddedilme mi?” bölgesinde.

Faiz beklentileri ve para akışı etkisi

Faiz tarafındaki beklentiler, mevduatın cazibesine dair soru işaretleri ve bilançolara yönelik alımlar, geri çekilmelerin şu ana kadar sınırlı kalmasını sağlıyor. Bu da teknik düzeltmelerin şimdilik daha çok konsolidasyon karakterinde kalmasına neden oluyor.

S.S.S. – Sıkça Sorulan Sorular

Borsa İstanbul yükseliş trendinde mi?



Evet. Endeks yükselen kanal içinde ve 11.600 üzerindeki yapı trendin korunduğunu gösteriyor.

Bugün neden geri döndü?



Çünkü endeks 13.400 – 13.800 gibi çok güçlü bir teknik direnç bandına girdi ve kâr satışları geldi.

En önemli destek neresi?



Kısa vadede 12.800, ana destek olarak 12.150 – 11.900 bandı.

Yükseliş ne zaman güç kazanır?



Endeks 13.800 üzerinde kalıcı kapanışlar yaparsa, teknik olarak yeni bir ivme dalgası başlar.

Uyarı: Bu haberde yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler genel niteliktedir, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan görüşler, teknik analiz verilerine dayalı kişisel değerlendirmeleri yansıtmakta olup; herhangi bir şekilde alım-satım tavsiyesi olarak kabul edilemez. Yatırım kararları; kişisel risk tercihleriniz, finansal durumunuz ve beklentileriniz doğrultusunda, yetkili kurum ve kişilerden danışmanlık alınarak verilmelidir.