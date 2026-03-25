Küresel piyasalarda dengeler yeniden değişiyor. JPMorgan analistlerine göre yatırımcı davranışında dikkat çekici bir kırılma yaşanıyor: güvenli limanlardan çıkış ve yeniden riskli varlıklara yönelim sinyalleri güçleniyor.

Risk iştahı yeniden yükseliyor

Son dönemde jeopolitik riskler ve yüksek faiz ortamı yatırımcıları uzun süre altın gibi güvenli varlıklara yöneltmişti. Ancak JPMorgan’a göre bu tablo yavaş yavaş değişiyor. Özellikle likidite koşullarının gevşemeye başlaması ve faiz beklentilerindeki dönüş, riskli varlıklara yeniden girişin önünü açıyor.

Bu süreçte yatırımcıların portföy dağılımında “rotasyon” dikkat çekiyor. Altın ve tahvil ağırlığı azalırken, borsa ve kripto varlıklara ilgi yeniden artıyor.

Altın güçlü ama hikâye doygun

2025’in yıldızı olan altın, merkez bankası alımları ve jeopolitik risklerle desteklenmeye devam ediyor. JPMorgan, uzun vadeli altın tahminini yukarı çekerek ons için 6.000 dolar üzeri beklentiyi koruyor.

Ancak analistlere göre altındaki güçlü hikâye büyük ölçüde fiyatlandı. Bu da yeni girişler için getiri potansiyelini sınırlayabilir.

Bitcoin yeniden sahnede

JPMorgan’ın en dikkat çeken yorumu ise Bitcoin tarafında. Bankaya göre Bitcoin son düşüşlerle birlikte “aşırı satım” bölgesine girdi ve bu durum orta vadeli fırsat oluşturuyor.

Özellikle dikkat çeken nokta şu: Bitcoin’in volatilitesi altına göre gerilemiş durumda ve bu da risk/getiri açısından daha cazip bir profil sunuyor.

Ayrıca kurumsal yatırımcı girişlerinin 2026 boyunca artması bekleniyor. Bu da kripto piyasasında yeni bir yükseliş dalgasının temelini oluşturabilir.

Borsa: En büyük faydayı görebilir

Risk iştahının arttığı dönemlerde en hızlı tepkiyi genelde hisse senetleri verir. JPMorgan’a göre de bu döngüde en büyük sermaye akışı borsalara gidebilir.

Özellikle:

Faiz indirim beklentisi

Şirket kârlarında toparlanma

Yapay zeka ve teknoloji yatırımları borsa tarafını öne çıkarıyor.

Büyük ayrışma: Güvenli liman vs riskli varlık

Piyasalarda artık net bir ayrım var:

Altın → güvenli liman, düşük risk

Bitcoin → yüksek beta, yüksek potansiyel

Borsa → ekonomik toparlanmanın ana oyunu

Analistler, altın ve Bitcoin arasındaki korelasyonun da giderek koptuğunu ve yatırımcıların bu iki varlığı farklı amaçlarla kullandığını belirtiyor. ([GZT][4])

Dönem değişiyor

JPMorgan’a göre piyasalarda yeni bir faza giriliyor. Güvenli liman dönemi yerini kontrollü risk alma dönemine bırakıyor. Bu da özellikle borsa ve Bitcoin gibi varlıkların yeniden ön plana çıkabileceği anlamına geliyor.

Hukuki Uyarı ve Editoryal Not:

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Burada yer alan değerlendirmeler genel piyasa yorumları olup, yatırım kararları kişisel risk profiline göre verilmelidir.