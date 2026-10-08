Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 8 Ekim 2026 Perşembe gününü yükselişle tamamladı. Endeks yüzde 0,70 değer kazanarak 12.207,64 puandan kapanırken, dolar 49,22 TL seviyesine yükseldi. Kapalıçarşı’da gram altın ise yüzde 0,16 artışla 6.512,87 TL oldu.

BIST 100 GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

BIST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 12.233,92, en düşük 12.038,79 puanı gördü. Günün sonunda endeks yüzde 0,70 yükselişle 12.207,64 puandan kapandı.

Borsa İstanbul’da işlem hacmi açısından ASELS, ASTOR ve AKBNK öne çıktı. ASELS’te 12,94 milyar TL, ASTOR’da 10,47 milyar TL ve AKBNK’de 9,67 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti.

Hisse Son fiyat Değişim Hacim ASELS 348,75 TL %0,00 12,94 milyar TL ASTOR 197,50 TL %6,81 10,47 milyar TL AKBNK 68,15 TL %-1,59 9,67 milyar TL YKBNK 35,66 TL %-2,57 7,46 milyar TL TUPRS 392,25 TL %3,29 7,41 milyar TL

ASTOR YÜZDE 6,81 YÜKSELDİ

BIST 30 tarafında günün dikkat çeken hisselerinden biri ASTOR oldu. Hisse yüzde 6,81 yükselişle 197,50 TL'ye çıktı. BRMEN yüzde 3,41, ENKAI yüzde 2, BIMAS yüzde 1,71 ve AEFES yüzde 1,16 değer kazandı.

Bankacılık hisselerinde ise satışlar dikkat çekti. YKBNK yüzde 2,57, AKBNK yüzde 1,59 gerilerken ASELS günü değişim göstermeden 348,75 TL'den tamamladı.

YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son Fiyat Günlük Değişim (%) Hacim (TL) CEMZY 5,50 %10,00 48.898.908 VKFYO 19,69 %10,00 5.302.702 KUVVA 91,30 %10,00 23.916.593 LYDYE 6.270,00 %10,00 15.936.510 TMPOL 88,05 %9,99 106.564.328

Hisse Son Fiyat Günlük Değişim (%) Hacim (TL) PRZMA 11,70 %-10,00 2.059.586 BIGEN 26,28 %-10,00 259.410 ODINE 106,20 %-10,00 3.882.353 ANELE 24,12 %-10,00 1.609.142 TEHOL 8,02 %-9,99 195.592

MADENCİLİK YÜKSELDİ, BANKACILIK GERİLEDİ

Sektör endekslerinde en güçlü yükseliş madencilikte görüldü. XMADN yüzde 2,80 yükselirken, kimya-petrol-plastik endeksi yüzde 2,68 ve orman-kağıt-basım endeksi yüzde 2,17 değer kazandı.

Günün en fazla gerileyen sektörleri arasında ise bankacılık öne çıktı. XBANK yüzde 1,64 düşerken, gayrimenkul yatırım ortaklıkları yüzde 1,31 ve bilişim endeksi yüzde 1,07 değer kaybetti.

DOLAR 49,22 TL, EURO 55,28 TL

Serbest piyasada dolar/TL saat 18.30 itibarıyla yüzde 0,03 yükselişle 49,22 TL seviyesinde işlem gördü. Euro/TL ise yüzde 0,29 artarak 55,28 TL'ye çıktı.

GRAM ALTIN 6.512 TL'Yİ AŞTI

Altın piyasasında ons altın TSİ 18.30 itibarıyla 4.117 dolar civarında işlem görürken, Kapalıçarşı’da gram altın yüzde 0,16 yükselişle 6.512,87 TL seviyesine çıktı.

Çeyrek altının alış fiyatı 10.419 TL, satış fiyatı 10.648,54 TL olurken, Cumhuriyet altınının satış fiyatı 42.463,91 TL olarak kaydedildi.

Diğer piyasalarda Brent petrol 105,55 dolar seviyesinde bulunurken, kripto para piyasasında Bitcoin 81.568 dolar, Ethereum ise 2.474,58 dolar civarında işlem gördü.

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