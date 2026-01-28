Yazılım dünyasının köklü ismi Netcad, NETCD koduyla borsaya merhaba diyor. Şirket, halka arzdan elde edeceği kaynağı teknolojik altyapısını güçlendirmek ve küresel pazarda rekabet gücünü artırmak için kullanacak.

Halka Arz Fiyatı: 46,00 TL

Arz Büyüklüğü: 1,9 Milyar TL

Dağıtılacak Pay Sayısı: 40.000.000 Lot

Katılım Endeksi: Uygun değildir.

Kullanım Alanı: Büyük oranda Ar-Ge yatırımları, işletme sermayesi ve pazarlama faaliyetleri.

Netcad Yazılım Halka Arzı: Rakamlar Ne Diyor, Şirket Ne Vadediyor?

AKHAN UN: GIDA SANAYİSİNDE DEV YATIRIM

Gıda sektörünün güçlü temsilcisi Akhan Un, un üretimindeki tecrübesini makarnaya da taşıyarak büyümesini sürdürüyor. AKHAN koduyla işlem görecek olan şirket, sermaye artırımı yoluyla bilançosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Halka Arz Fiyatı: 21,50 TL

Arz Büyüklüğü: 1.176.050.000 TL

Dağıtılacak Pay Sayısı: 54.700.000 Lot

Konsorsiyum Lideri: Halk Yatırım

Akhan Un halka arzı başlıyor: Yatırımcıya kaç lot düşer?

Kullanım Alanı: %45 işletme sermayesi, %40 finansal borçların kapatılması, %15 yeni makarna fabrikası finansal kiralama ödemeleri.

