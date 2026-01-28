Ocak ayının son halka arzları olan Netcad Yazılım ve Akhan Un, 28-29-30 Ocak tarihlerinde 3 iş günü boyunca yatırımcılardan talep toplayacak. Toplamda yaklaşık 3 milyar TL’lik bir hacme ulaşması beklenen arzlar, "bireysele eşit dağıtım" yöntemiyle gerçekleştiriliyor.
Yazılım dünyasının köklü ismi Netcad, NETCD koduyla borsaya merhaba diyor. Şirket, halka arzdan elde edeceği kaynağı teknolojik altyapısını güçlendirmek ve küresel pazarda rekabet gücünü artırmak için kullanacak.
Halka Arz Fiyatı: 46,00 TL
Arz Büyüklüğü: 1,9 Milyar TL
Dağıtılacak Pay Sayısı: 40.000.000 Lot
Katılım Endeksi: Uygun değildir.
Kullanım Alanı: Büyük oranda Ar-Ge yatırımları, işletme sermayesi ve pazarlama faaliyetleri.
AKHAN UN: GIDA SANAYİSİNDE DEV YATIRIM
Gıda sektörünün güçlü temsilcisi Akhan Un, un üretimindeki tecrübesini makarnaya da taşıyarak büyümesini sürdürüyor. AKHAN koduyla işlem görecek olan şirket, sermaye artırımı yoluyla bilançosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Halka Arz Fiyatı: 21,50 TL
Arz Büyüklüğü: 1.176.050.000 TL
Dağıtılacak Pay Sayısı: 54.700.000 Lot
Konsorsiyum Lideri: Halk Yatırım
Kullanım Alanı: %45 işletme sermayesi, %40 finansal borçların kapatılması, %15 yeni makarna fabrikası finansal kiralama ödemeleri.
