Küresel piyasalarda ABD-İran geriliminde tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentiler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları risk iştahını artırırken, yurt içi piyasalar da bu olumlu havaya eşlik etti. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının takip edildiği haftada, Borsa İstanbul yükseliş eğilimi gösterdi.

BIST 100 endeksi, 8-12 Haziran haftasında yüzde 1,78 oranında değer kazanarak haftayı 13 bin 938,48 puandan tamamladı. Endeks, haftaya 13 bin 590 puan seviyesinden başlarken, hafta içinde en düşük 13 bin 567 puanı, en yüksek ise 14 bin 125 puanı gördü. Böylece BIST 100 endeksi yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 24 yükseliş kaydetmiş oldu.

BANKACILIK HİSSELERİNDE GÜÇLÜ PERFORMANS

Sektör endeksleri incelendiğinde, bankacılık hisselerinin güçlü performansı dikkat çekti. Bankacılık endeksi haftalık bazda yüzde 10,05 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,45 yükseldi. Sanayi endeksi ise yüzde 2,26 oranında geriledi.

BIST 100 endeksinde yer alan şirketler arasında haftanın en çok kazandıran hissesi yüzde 16,09'luk yükselişle Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) oldu. KTLEV'i yüzde 13,39 değer kazanan Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) ile yüzde 12,56 yükselen Akbank (AKBNK) takip etti.

MAGEN EN ÇOK KAYBETTİRENLER ARASINDA

Öte yandan, haftanın en fazla kaybettiren hisseleri arasında Margün Enerji (MAGEN) ilk sırada yer aldı. MAGEN hisseleri yüzde 33,33 oranında değer kaybederken, Astor Enerji (ASTOR) yüzde 16,25 ve Fenerbahçe Futbol AŞ (FENER) yüzde 15,82 düşüş kaydetti.

Piyasa değeri bakımından Borsa İstanbul'un en büyük şirketi olmayı sürdüren Aselsan (ASELS), 1 trilyon 692 milyar 900 milyon TL'lik değeriyle ilk sırada yer aldı. Yaklaşık 870 milyar TL'lik piyasa değeriyle Destek Finans Faktoring (DSTKF) ikinci, 570 milyar TL ile Garanti BBVA (GARAN) üçüncü sırada bulundu.

İşlem hacmi tarafında ise Astor Enerji (ASTOR) 49 milyar 647 milyon TL ile ilk sırada yer aldı. Türk Hava Yolları (THYAO) 42 milyar 610 milyon TL'lik işlem hacmiyle ikinci olurken, Aselsan (ASELS) 40 milyar 172 milyon TL ile en çok işlem gören hisseler arasında yer aldı.

Kaynak: Ekonomim

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