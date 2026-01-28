Piyasaların odağında Fed kararları ve küresel risk iştahı yer alırken, BIST 100 endeksi 13.400 puan sınırına dayanarak rekor tazeledi. Endeksin geneline yayılan alımlara karşın, özellikle volatilite bazlı tedbirlerin ve kâr satışlarının yaşandığı bazı hisselerde sert düşüşler kaydedildi.

SELVA GIDA "TABAN" OLDU

TSI 13.13 itibarıyla kaydedilen verilere göre, günün en dikkat çekici düşüşü Selva Gıda (SELVA) cephesinde yaşandı. Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında bugün seans sonuna kadar "tek fiyat" işlem yöntemi uygulanan hisse, yüzde 9,81’lik değer kaybıyla 3,31 TL’ye gerileyerek taban oldu. MMC Sanayi (MMCAS) yüzde 9,97'lik düşüş ile 100,20 TL'ye geriledi.

BORSA REKOR KIRARKEN DÜŞÜŞE GEÇEN DİĞER HİSSELER

Endeksteki yükselişten payını alamayan ve satış baskısı altında kalan diğer hisselerdeki son durum şu şekilde:

Bor Şeker (BORSK): %6,89’luk düşüşle 6,89 TL seviyesine geriledi.

Sümer Varlık (SMRVA): %6,40’lık değer kaybıyla 75,35 TL’den işlem görüyor.

LDR Turizm (LIDER): %6,24’lük kayıpla 67,65 TL’ye çekildi.

BURVA Çelik (BURVA): %5,82 oranında düşüş yaşayarak 433 TL seviyelerine indi.

