Yatırımcıların portföy yönetiminde önemli bir gösterge kabul edilen yabancı takas oranları, 20 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla güncellendi.

Piyasa genelinde yabancı payı günlük bazda 0,08 puanlık artışla yüzde 36,98 seviyesine ulaşarak pozitif bir seyir izledi.

GÜNÜN KAZANANLARI VE KAYBEDENLERİ

Raporun günlük değişimler bölümünde, yabancı yatırımcının anlık ilgisinin yoğunlaştığı hisseler öne çıktı.

• Yabancı Oranı En Çok Artanlar: Günlük bazda yabancı payını en çok artıran hisse 4 baz puan (bps) ile ATATP oldu. Onu 3,26 bps ile MARMR ve 3,16 bps ile ESCAR takip etti.

• Yabancı Oranı En Çok Azalanlar: Satış baskısının en çok hissedildiği hisse ise -13,23 bps düşüşle LYDHO oldu. ARFYE (-6,28 bps) ve KLSYN (-4,65 bps) de yabancı çıkışının yaşandığı diğer hisseler olarak sıralandı.

DİKKAT ÇEKEN "10 GÜNLÜK" SERİ

Analistlerin en çok önem verdiği verilerden biri olan "sürekli artış" listesinde, 5 hisse senedi istikrarlı performansıyla ayrıştı.

Yabancı yatırımcılar, aşağıdaki hisselerde tam 10 işlem günüdür alım pozisyonunu koruyarak oranlarını sürekli artırıyor:

• AKFIS

• BAKAB

• DOAS

• ERBOS

• INGRM

Özellikle DOAS ve ERBOS gibi sanayi ve otomotiv devlerinde görülen bu uzun soluklu alım serisi, orta vadeli beklentiler açısından önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

SASA'DA YABANCI ÇIKIŞI SÜRÜYOR

Yabancı ilgisinin zayıfladığı tarafta ise piyasanın önemli oyuncularından SASA dikkat çekiyor. SASA hisselerinde yabancı oranı 6 gündür aralıksız düşüş gösteriyor.

Sürekli düşüş listesindeki diğer hisseler ise şöyle:

• ARSAN, EGEGY, MERKO: 5 gündür düşüşte.

• ADGYO: 4 gündür düşüşte.

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.