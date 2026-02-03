Haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların mercek altına aldığı yabancı takas oranlarında hareketlilik sürüyor. İş Yatırım’ın verilerine göre, genel piyasa eğiliminde yabancı payı günlük bazda -0,08 puanlık bir azalma gösterse de, hisse bazlı ayrışmalar ön plana çıkıyor.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

YABANCI ORANI EN ÇOK ARTAN VE AZALAN HİSSELER

Günlük bazda bakıldığında, yabancı yatırımcıların alım tarafında en çok tercih ettiği hisse FRMPL oldu.

En Çok Artanlar: FRMPL (3.97 bps), ZERGY (3.1 bps) ve SEGMN (2.02 bps).

En Çok Azalanlar: DMSAS (-3.25 bps), RUBNS (-2.79 bps) ve MARMR (-2.68 bps).

10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ ALIMDALAR

Raporda asıl dikkat çeken nokta, yabancı oranının "sürekli" artış gösterdiği seriler oldu. 5 farklı hissede yabancı payı tam 10 işlem günüdür kesintisiz yükseliyor:

ADGYO, ANSGR, AYCES, GLYHO ve KRDMB hisseleri, 10 günlük artış serisiyle yabancı ilgisinin en yoğun olduğu kağıtlar olarak listelendi.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

YABANCININ ÇEKİLDİĞİ HİSSELER

Bazı hisselerde ise yabancı satışları istikrarlı bir şekilde devam ediyor. GOZDE hissesi 10 gündür, PASEU 9 gündür, AGYO ve TRHOL 8 gündür, GENTS ise 7 gündür yabancı payının sürekli düştüğü hisseler olarak kaydedildi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.