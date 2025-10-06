Listenin zirvesinde TÜPRAŞ, İskenderun Demir Çelik, Ahlatcı Doğalgaz ve Enka İnşaat gibi sektör devleri yer alıyor. Bu tablo, özellikle yüksek faiz ve zorlu finansman ortamında, “borçla değil nakitle büyüyen” şirketlerin borsada neden güvenli liman olarak görüldüğünü bir kez daha ortaya koyuyor.

KASALAR DOLU, BİLANÇOLAR GÜÇLÜ

Ekonomide krediye erişimin zorlaştığı, maliyetlerin hızla arttığı bir dönemde şirketlerin en değerli gücü artık kasasındaki nakit. Stockeys’in analizine göre, sanayi sektöründe faaliyet gösteren 25 şirket hem düşük borç yüküyle hem de güçlü serbest nakit akışıyla öne çıkıyor. Listenin ilk sırasında yer alan TÜPRAŞ, yıllık bazda 24 milyar lirayı aşan serbest nakit akışıyla dikkat çekiyor. Şirket, enerji sektöründe yalnızca kârlılığıyla değil, nakit yönetimindeki başarısıyla da öne çıkıyor. TÜPRAŞ’ı, 21,6 milyar TL ile İskenderun Demir Çelik ve 11 milyar TL ile Ahlatcı Doğalgaz izliyor. Bu veriler, sanayi devlerinin yüksek operasyonel gelirlerini etkin biçimde yönettiklerini ve borçlanmaya ihtiyaç duymadan büyüyebildiklerini gösteriyor.

SANAYİDE NAKİT YÖNETİMİ ÖNE ÇIKIYOR

Borsada işlem gören sanayi şirketleri içinde özellikle nakit yönetimi güçlü olanlar bu yıl yatırımcıların güvenini kazanmış durumda. Enka İnşaat, 2,8 milyar TL’lik serbest nakit akışıyla inşaat sektöründeki finansal disipliniyle dikkat çekiyor. Eczacıbaşı İlaç ise yaklaşık 6,7 milyar TL nakit akışıyla sağlık sektöründeki güçlü finansal yapısını sürdürüyor.Çimento tarafında Nuh Çimento 5,9 milyar TL, Enerjisa Enerji ise 5,1 milyar TL’lik nakit akışıyla öne çıkıyor. Her iki şirket de düzenli gelir modeli ve güçlü operasyonel verimliliği sayesinde yüksek nakit akışı yaratmayı başarıyor.

BORÇSUZLUK ARTIK EN BÜYÜK GÜVENCE

Finansal piyasalarda dalgalanmalar artarken yatırımcılar, artık sadece kâr eden değil aynı zamanda borçsuz şirketlere yöneliyor. Stockeys verilerine göre, listede yer alan 25 şirketin büyük bölümü borçsuz veya net nakit pozisyonuna sahip durumda. Bu durum, özellikle yüksek faiz dönemlerinde önemli bir avantaj sağlıyor.

Borçsuzluk sadece finansal istikrar değil, aynı zamanda kriz dönemlerinde büyüme fırsatlarını da değerlendirme gücü anlamına geliyor. Nakit pozisyonu güçlü olan şirketler, faiz yükü taşımadıkları için yatırımlarını sürdürebiliyor, tedarik zincirlerinde yaşanabilecek aksaklıklara karşı daha dayanıklı kalıyor.

PERAKENDE VE ENERJİ SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ GÖRÜNÜM

Analize göre yalnızca ağır sanayi değil, perakende ve enerji şirketleri de güçlü nakit akışlarıyla dikkat çekiyor. Mavi Giyim, 3,7 milyar TL’lik serbest nakit akışıyla perakende sektöründe istikrarını korurken; Koza Altın ve İpek Doğal Enerji gibi firmalar maden ve enerji alanındaki yüksek gelirleri sayesinde güçlü bilançolar sergiliyor. Özellikle enerji şirketlerinde nakit yönetimi, artan elektrik ve doğalgaz fiyatları nedeniyle kritik hale gelmiş durumda. Bu nedenle Ahlatcı Doğalgaz, Enerjisa ve Aygaz gibi firmalar yatırımcılar tarafından “güvenli liman hisseleri” olarak görülüyor.

ÇİMENTO VE GIDA ŞİRKETLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Enerji sektörünün yanı sıra, çimento ve gıda şirketleri de listede geniş yer buluyor. TAB Gıda ve Ulusoy Un, son dönemde artan iç talep ve ihracat gelirleri sayesinde pozitif nakit akışı yaratarak yatırımcıların ilgisini çekti. Bu şirketler, operasyonel nakit yaratma becerileriyle hem temettü potansiyeli sunuyor hem de değer koruma işlevi görüyor. Çimento sektöründe Nuh Çimento’nun yanı sıra Çimentaş da listeye giren bir diğer güçlü nakit üreticisi olarak öne çıkıyor. Bu firmalar, artan inşaat maliyetlerine rağmen verimli üretim politikaları sayesinde kârlılıklarını koruyor.

NAKİT GÜCÜ YATIRIMCI İÇİN SİNYAL

Analistler, nakit akışı güçlü ve borçsuz şirketlerin 2025 ve sonrası için yatırımcılara daha güvenli bir portföy yapısı sunduğunu belirtiyor. Yüksek faiz ortamında borçlu firmalar finansman maliyetleriyle mücadele ederken, kasası dolu olan sanayi şirketleri faiz gelirlerinden de ek kazanç sağlıyor. Yatırımcı açısından bu durum, hisse değerlerinin orta ve uzun vadede daha istikrarlı seyretmesi anlamına geliyor. Özellikle temettü geliri odaklı yatırım yapanlar için nakit gücü, sürdürülebilir kârın en net göstergesi haline gelmiş durumda.

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNE ÇIKAN MESAJ

Stockeys’in verileri, borsada fiyat hareketlerinden çok bilanço kalitesine odaklanan yatırımcılar için önemli bir yol haritası sunuyor. Nakit akışı güçlü, borçsuz veya düşük borçlu şirketler; hem kriz dönemlerinde koruma sağlar hem de büyüme dönemlerinde fırsat sunar.

TÜPRAŞ, İskenderun Demir Çelik, Ahlatcı Doğalgaz, Enka İnşaat, Eczacıbaşı İlaç, Nuh Çimento ve Enerjisa Enerji gibi devler bu yapısıyla öne çıkıyor. Borsa İstanbul’da güvenli ve uzun vadeli yatırım arayanlar için bu tablo, “hangi şirket ayakta kalır” sorusunun da cevabını veriyor. Ekonomik dalgalanmalara rağmen kasasında nakit tutan, borç yükü taşımayan ve istikrarlı büyüme sağlayan bu şirketler, yatırımcıların gözünde borsanın en sağlamları olarak konumlanıyor.