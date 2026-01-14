BP, 2025 yılının son çeyreğine ilişkin finansal görünümüne dair yaptığı açıklamada, bilançosuna 4 milyar ila 5 milyar dolar arasında değer düşüklüğü gideri yansıtmayı öngördüğünü duyurdu. Söz konusu giderin büyük bölümünün, şirketin enerji dönüşümü kapsamındaki iş kollarıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

PETROL TİCARETİNDE ZAYIF GÖRÜNÜM

Şirket, aynı dönemde petrol ticareti tarafında performansın zayıf olabileceği beklentisini de paylaştı. Bu görünümün, dördüncü çeyrek finansal sonuçları üzerinde ek baskı unsuru oluşturabileceği ifade edildi.

BP'ye göre, grubun toplam petrol ve gaz üretimi, 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla genel olarak yatay bir seyir izleyecek.

DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ANA KARLILIĞI ETKİLEMEYECEK

BP, söz konusu değer düşüklüğü giderlerinin, şirketin "Düzeltilmiş kar göstergesi" olarak adlandırdığı ve net kara benzer şekilde takip edilen ana karlılık göstergesi üzerinde doğrudan bir etkisi olmayacağını vurguladı.

GAZ VE DÜŞÜK KARBONLU SEGMENTTE 300 MİLYON DOLARA KADAR ETKİ

Şirketin açıklamasına göre, gaz ve düşük karbonlu enerji segmentinde dördüncü çeyrekte 300 milyon dolara kadar olumsuz etki bekleniyor. Bu kalemde özellikle Henry Hub dışındaki doğal gaz referans fiyatlarındaki değişimler belirleyici olacak.

BP, gaz pazarlama ve ticareti faaliyetlerinin ise ortalama seviyelerde gerçekleşmesini öngörüyor.

PETROL ÜRETİMİNDE 400 MİLYON DOLARLIK BASKI RİSKİ

BP, petrol üretim operasyonlarının da 4. çeyrekte 400 milyon dolara kadar olumsuz etkilenebileceğini bildirdi. Bu baskının temel nedenleri arasında Meksika Körfezi'ndeki üretimde fiyat gecikmesi etkisi ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki üretimde fiyat gecikmesi etkisi öne çıktı.