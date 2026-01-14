Yapılan açıklamaya göre Birleşim Mühendislik ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik San. ve Tic. A.Ş., Vega Tesis Yönetim İnşaat Ticaret A.Ş. ile el sıkıştı. Sözleşme, Ankara Medipol Üniversitesi Ümitköy Kampüsü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin mekanik ve elektrik tesisat taahhüt işlerini kapsıyor.

SÖZLEŞME BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI: 31,8 MİLYON DOLAR

14 Ocak 2026 tarihi itibarıyla imzalanan dev anlaşmanın mali detayları şu şekilde paylaşıldı:

Sözleşme Tutarı: 31.860.000 USD (KDV Dahil).

TL Karşılığı: Güncel döviz kuru ile yaklaşık 1.375.077.600 TL (KDV Dahil).

İşin Süresi: Dev projenin 12 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

HİSSELER ANLAŞMA İLE TIRMANIŞA GEÇTİ

Haftanın üçüncü işlem gününe pozitif başlayan BRLSM hisseleri güne 13,88 TL ile giriş yaptıktan sonra TSI 10.20 itibarıyla 14,7 TL'ye yükseldi.

Yükselişi devam ettiren hisseler TSI 10.55 itibarıyla 14,84 TL'ye tırmandı. Hisseler TSI 11.32 itibarıyla 14,71 TL'den işlem gördü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.